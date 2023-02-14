 

Зеленский подписал указ с разрешением военным занимать пост первого замминистра обороны Украины

14.02.2023, 1:21, Новости дня
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Военнослужащим в период военного положения разрешается занимать должность первого заместителя министра обороны Украины, говорится в указе президента страны Владимира Зеленского.

Указанную должность разрешается занимать военным в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала. Кроме того, кабмин должен предложить Совету национальной безопасности и обороны страны меры по усилению гражданского контроля над органами безопасности по стандартам НАТО, передает ТАСС.

Напомним, в 2018 году был принят закон «О национальной безопасности Украины», в соответствии с которым министром обороны и его заместителями должны быть гражданские лица. В феврале 2023 года сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, а новым министром может стать глава ГУР Кирилл Буданов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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