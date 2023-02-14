Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал призыв к американцам покинуть Россию повторением прежних рекомендаций

Призыв посольства США к американцам немедленно покинуть Россию – это «не некие новые рекомендации», сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс отметил, что США в течение нескольких месяцев заявляют, что их гражданам не стоит посещать Россию, а тех, кто уже в России, призывают «немедленно уехать». По его словам, прежние рекомендации были «вновь опубликованы с некоторыми дополнениями» для лиц, у которых есть двойное гражданство, в связи с мобилизацией, «особым режимом в пограничных областях с Украиной» и «изменениями в российском законодательстве», передает ТАСС.

Напомним, американское посольство заявило, что Россия якобы может отказать гражданам США в признании двойного гражданства, «мобилизовать, не выпустить из страны или призвать в армию». В Госдуме указали, что это заявление сделано на фоне информации Службы внешней разведки РФ о подготовке США диверсий на российской территории.

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