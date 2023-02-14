 

Мнение: Валентину и Валентинкам – да!

14.02.2023, 1:20, Разное
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Назло попам и прихожанам
Мне, как атеисту и либералу, по идее должно быть наплевать как на самого Св.Валентина, так и, естественно, на его День, который отмечается 14 февраля.

Однако, поскольку т.н. “православные”, “патриоты”, “православные патриоты”, “государственники” и прочие фофудьеносцы всех мастей в последнее время активно взялись проклинать День Всех Влюбленных как “порождение проклятого Запада”, вплоть до требований, что “русский человек не может отмечать день католического сомнительного святого” – я, естественно, не могу встать в один строй с этими идиотами.

Поэтому придется отмечать. Православным нельзя уступать ни в чем – на шею сядут… Куплю завтра одно, нет, два дурацких красных сердца – назло попам и прихожанам!

Впрочем, в Саудовской Аравии, пишут, еще хуже: там за “валентинки” правящие муллы могут и камнями побить, и в тюрьму посадить.

Дожили! Празднование Св. Валентина как знак протеста против усиленного сталкивания Руси в Средневековье (2008).

Источник: Размышления вольного социолога


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