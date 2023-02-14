Полковник Макгрегор – украинский кризис устроили те же люди, что развязали войну на Балканах и провоцировали смену режимов на Ближнем Востоке

Украинский конфликт разожгли те же люди, что втянули США в войну на Балканах и свергали режимы в Ливии и Сирии, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По мнению военного эксперта, Вашингтонской правящей элите активно помогают союзники из Лондона и подконтрольное США мировое финансовое сообщество. Основная цель этого вооружённого столкновения заключается в окончательном уничтожении российского государства с потенциальным его расчленением и захвате огромных природных ресурсов России.

Кто на самом деле хочет этой войны между НАТО и Владимиром Путиным? Из того, что я вижу за пределами CNN и других основных СМИ, кажется, что политики в Вашингтоне больше остальных хотят вести битву против Путина посредством Украины. Не похоже, чтобы Пентагон был настолько же в этом заинтересован, как политики. Кто на самом деле стоит за желанием вести эту войну?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Ну, я думаю, ясно, что американский народ в значительной степени оторван от реальности этого конфликта, как он был оторван от всех остальных конфликтов за последние 30 лет. Войны всегда были чем-то, что происходило далеко на чужой земле. Разница на этот раз заключается в том, что Вашингтон решил при помощи и содействии со стороны своих союзников, в частности, в Лондоне, и управляемого из Нью-Йорка мирового финансового сообщества, вести войну против российского государства с целью не просто смены режима, но и окончательного уничтожения государства с потенциальным его расчленением.

Если вы посмотрите на людей, выступающих за эту ужасную деструктивную политику, то вы увидите в основном тех же самых людей, которые втянули нас на Балканы в 1990-е годы, в Боснию и Косово, а впоследствии в значительной степени поддерживали вторжения в 2001-м и 2003 году в непрекращающейся войне на Ближнем Востоке, демонизировали и превращали во врагов Ливию, Сирию и, очевидно, Иран. Это давняя история, то же избитое клише, которое мы слышали: «Снова наступил 1936 год и появилось ещё одно потенциальное гитлеровское государство, и если мы не будем действовать, то мы будем этому потворствовать, и миру, каким мы его знаем, придёт конец».

Но я думаю, что за этим стоят большие деньги, потому что в РФ полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы, сельское хозяйство, список можно долго продолжать. В 90-е годы и в начале века со стороны людей с Запада, многие из которых связаны с такими организациями, как Goldman Sachs, и глобальным финансовым сообществом, была предпринята безуспешная попытка ограбить Россию и украсть у неё всё что можно. В конечном итоге они были побеждены и изгнаны Владимиром Путиным, который установил новый строй, чтобы вернуть российскому государству больше стабильности и достоинства.

Он уже много-много лет говорит о неприемлемой политике продвижения НАТО к границам РФ и предупреждает снова и снова: «если вы это сделаете — вы неизбежно вступите с нами в конфликт, мы не потерпим значительного присутствия сил НАТО». Под «присутствием НАТО» следует понимать «потенциальное размещение американских баллистических и крылатых ракет на границе».

Наша вашингтонская политическая элита, правящая элита нашей страны, заняла позицию, что РФ слаба, что Россию можно затравить, и всё, что нам нужно сделать, это оказать сильное давление, а поскольку мы доминируем в мировой финансовой системе, мы сможем её изолировать. Эта правящая политическая элита охватывает большую часть обеих партий. И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством и его вооружёнными силами.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2023 года.