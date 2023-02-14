CBS News – в школьных библиотеках Флориды попали под запрет уже более 170 книг

Согласно новому закону штата об образовании, с января нынешнего года все школьные книги должны быть убраны с полок в классах и школьных библиотеках. Вернуть их на место можно только после тщательной проверки на предмет нарушения нескольких положений. В частности, там не должно быть инструкций о сексуальной ориентации и гендерной идентичности. CBS News сообщает, что в современных реалиях это нравится не всем.

Из библиотек школьного округа Флориды изъяли 176 наименований книг в рамках нового закона о реформе государственного образования, который отстаивает губернатор Рон Десантис. Одной из последних забрали для более пристального изучения книгу о легенде бейсбола Роберто Клементе «Гордость клуба «Питсбург Пайрэтс», где говорится о расизме, с которым он столкнулся в Соединённых Штатах.

С подробностями корреспондент CBS Кристиан Бенавидэс.

Учитель из Джексонвилля Андреа Филипс специализируется на помощи третьеклассникам, у которых есть сложности с чтением.

АНДРЕА ФИЛИПС, учитель: Я не смогу заинтересовать их чтением, если у меня не будет самых разных книг, отражающих интересы моих учеников. А вот здесь моя книжная тюрьма.

Две недели назад в школах штата проходила неделя грамотности. Филипс говорит, что ей было приказано убрать её книги из класса.

АНДРЕА ФИЛИПС, учитель: Нам давали конкретные указания, пока не будут проверены все книги на предмет соответствия законам штата.

Государственным школам округа Дюваль, к которому относится и город Джексонвилл, сообщили, что будет проведена официальная проверка всех книг. Тем временем, классы и школьные библиотеки выглядят вот так.

Согласно закону HB 1467 штата Флорида, с 2023 года все школьные учебники и книги должны быть изучены медиаспециалистами на предмет наличия порнографиии, определённых учений, основанных на расах. Книги для дошкольного и раннего школьного возраста не должны содержать инструкции о сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Власти школьного округа предупредили образовательные учреждения о том, что учителя могут получить обвинения в уголовном преступлении даже за частичное нарушение данного закона.

АНДРЕА ФИЛИПС, учитель: Они преследовали учителей за маски, преследовали за книги. Говорили, что учителя развращают детей.

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал несколько новых законов об образовании , которые, по его словам, помогают родителям.

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Жители Флориды хотят, чтобы наша школьная система участвовала в образовании детей, а не в индоктринации.

Ученик шестого класса Джонас Уолтер переживает, что одна из его любимых книг может попасть под запрет в школе.

ДЖОНАС УОЛТЕР: Потому что в этой серии есть мальчик, которому нравится другой мальчик.

СТЕФАНИ ЙОРГАНСЕН УОЛТЕР, мать мальчика: Новое законодательство внушает страх, что в классе происходит что-то, чего на самом деле нет.

Учитель Филипс обещает продолжить борьбу, пока будет возможность.

АНДРЕА ФИЛИПС, учитель: У меня есть проблемы со здоровьем. Поэтому я просто не знаю, сколько я ещё буду в школе. Меня это очень расстраивает. Еле сдерживаюсь, чтобы не раскричаться из-за того, насколько эта ситуация абсурдна.

Школьные библиотеки насчитывают тысячи книг. Добавьте к ним библиотеки в классах. Причём зачастую на каждую школу выделяется всего один медиаспециалист, который должен всё это просмотреть.

Кристиан Бенавидес, CBS News, Джексонвилл

Дата выхода в эфир 13 февраля 2023 года.