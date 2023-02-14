 

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш назвал глупым шагом со стороны США диверсии на «Северных потоках»

14.02.2023, 0:40, Новости дня
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Взрывы на «Северных потоках» стали глупым шагом со стороны США, так как подтолкнули Европу к развитию связей с Китаем, сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Херш пояснил, что в результате действий США вырастет зависимость Европы от возобновляемых источников энергии, а Китай «достиг большого прогресса в этом направлении». Журналист указал, что канцлер Германии Олаф Шольц уже посетил Китай, готовится визит президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС со ссылкой на War Nerd.

Действия США Херш счел «выстрелом в ногу», «поразительным уровнем глупости» американских властей и преступным деянием. Он предположил, что Вашингтон руководствовался не экономическими, а политическими причинами, так как «Байден хочет войны» и стремится показать, что «Россия ослабнет». «Не спрашивайте, почему президенты хотят воевать, наверное, это хорошо для их рейтингов», – сообщил Херш.

По его словам, директор ЦРУ Уильям Бернс может использовать свою роль в инциденте с подрывом трубопроводов, чтобы получить в будущем место государственного секретаря США. 

Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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