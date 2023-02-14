 

«Комсомольская правда» заявила об ампутации кистей фигуристу Костомарову

14.02.2023, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали кисти обеих рук, сообщил источник в медицинских кругах.

По словам источника «Комсомольской правды», фигуристу «провели вторую операцию» и «ампутировали обе кисти рук». Издание пишет, что «некроз добрался» до рук спортсмена, медики «сражались за руки Романа до последнего». Официального подтверждения информации о новой ампутации не поступало.

Напомним, Костомаров попал в больницу с пневмонией. Источники утверждали, что ему уже ампутировали одну или же обе стопы, так как началась гангрена. Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя сообщения об ампутации, указывал, что в таких ситуациях гангрена может развиться на фоне сепсиса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08.21 / Байден предупредил G7 об угрозах американским военным от ИГИЛ в Афганистане

15.11.20 / Хрусталев рассказал, что с ним случилось на самом деле

08.03.21 / Папа Римский призвал защищать женщин

16.01.22 / Звезда сериала “Твин Пикс” 62-летний Кайл Маклахлен вышел на подиум на показе Prada в Милане

13.10.20 / Во время визита в Великобританию Зеленский тайно встретился с главой MI6

24.05.21 / “Полный провал”. Эпидемиолог Александрин объяснил, почему в Украине не ускоряется вакцинация от COVID-19

05.08.21 / В Донецкой области заблокировали канал торговли людьми. Женщин хотели отправить в Грецию для сексуальной эксплуатации – полиция

02.12.21 / Эксперт – слова Лукашенко о поддержке России приведут к росту напряжённости в регионе

17.07.20 / Ливень затопил Ростов-на-Дону

06.08.22 / В МИД России ответили на требования украинского дипломата вернуть имущество СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика