«Комсомольская правда» заявила об ампутации кистей фигуристу Костомарову

Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали кисти обеих рук, сообщил источник в медицинских кругах.

По словам источника «Комсомольской правды», фигуристу «провели вторую операцию» и «ампутировали обе кисти рук». Издание пишет, что «некроз добрался» до рук спортсмена, медики «сражались за руки Романа до последнего». Официального подтверждения информации о новой ампутации не поступало.

Напомним, Костомаров попал в больницу с пневмонией. Источники утверждали, что ему уже ампутировали одну или же обе стопы, так как началась гангрена. Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя сообщения об ампутации, указывал, что в таких ситуациях гангрена может развиться на фоне сепсиса.

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