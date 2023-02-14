Брючный костюм – главный хит наступающей весны: как вписать трендовый наряд в свой гардероб женщине за 50

Современные женщины после 50 больше не являются бабушками, единственным хобби которых является рукоделие. Напротив, они отличаются своей элегантностью и непревзойденным видом, в чем не последнюю роль играет одежда. Избавьтесь от мешковатой одежды бледных оттенков и подготовьте свой гардероб ко второй молодости. При этом не следует полагать, что у вас слишком много ограничений.

Даже брючный костюм, который первоначально являлся мужской одеждой, способен сделать женщину еще более прекрасной. Но как правильно его выбрать? Некоторые костюмы больше подходят для торжественных церемоний, тогда как другие – для работы в офисе.

Фасон

В то время как пиджаки обычно бывают приталенными, брюки в женском брючном костюме могут быть представлены самыми разными и оригинальными фасонами. Главенствуют среди них прямые, которые являются классическими. Они подчеркивают силуэт и придают сдержанность образу.

Довольно хорошо будут смотреться еще и брюки в стиле палаццо. Расклешенный крой не только удлиняет фигуру, но и может скрыть широкие бедра. Струящаяся ткань таких штанов выглядит шикарно и элегантно.

Костюм с брюками палаццо можно надеть даже на свадьбу. Важно при этом позаботиться о том, чтобы ткань в основе брюк не стесняла движение и была мягкой. Благородными материалами являются атлас, лен, шелк и бархат. Они придадут вам еще больше привлекательности.

Размер

Откажитесь от заниженной талии, которая смотрится не слишком элегантно в возрасте 50 лет. Вместо этого следует сделать ставку на среднюю и высокую талию, которая имеет свойство удлинять ноги.

Вы можете заправить рубашку в брюки, что придаст образу не только более свежий вид, но и подчеркнет талию.

Цвет

Что касается цвета, то гамма серого, белого и оранжевого считается стильной и неизменно привлекательной. Но эти цвета еще и могут быть слишком строгими, а некоторым кажутся и вовсе неинтересными.

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Сделайте ставку на яркие аксессуары, если это о вас. Ваш образ будет еще более элегантным, если вы выберете брюки и пиджак контрастных оттенков. Одними из них могут быть глубокий синий, пихтово-зеленый или ярко-оранжевый.

Для профессионального образа

Одеваясь на деловую встречу, лучше не экспериментировать. Выберите брючный костюм белого, черного, серого, бежевого или темно-синего цвета. Избегайте слишком ярких оттенков. Крой брюк может быть слегка расклешенным, как и у пиджака. Облегающий фасон для делового стиля часто рассматривается как недостаток вкуса.

Белый пиджак идеально подходит к вышеупомянутым цветам. Чтобы подчеркнуть свою женственную сторону, сделайте ставку на роскошную обувь и аксессуары, например, серьги. При этом исключите максимализм.

Повседневный брючный костюм

Чтобы сделать свой образ непринужденным и немного омолодить себя одним лишь движением, не стесняйтесь смешивать стили. Для того чтобы летом не потеть в брючном костюме, можно надеть белую футболку. В зависимости от мероприятия, футболка может иметь надписи, принты или яркий оттенок.

Сочетайте брючный костюм в повседневном образе с кроссовками, фирменной сумкой через плечо, и вы будете выглядеть так, как будто вам немного за 20. Этот ансамбль считается повседневным и очень комфортным. Если вы не привыкли носить спортивную обувь, наденьте элегантную пару туфель, не забывая при этом о своих любимых аксессуарах.

Брючный костюм для торжественных мероприятий

Если вы приглашены на свадьбу в качестве гостьи, можно надеть черный брючный костюм в сочетании с розовым кружевным топом, что подойдет практически к любому неофициальному мероприятию. Не забудьте взять свой любимый клатч, чтобы сделать образ изысканным. Если вы хотите добавить образу свежесть, следует надеть брючный костюм пастельных оттенков.