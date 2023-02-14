Много винтажа, принтов и необычных разрезов: свежие новинки юбок миди на весну и лучшие способы их стилизации

В этом году в моду возвращаются юбки миди. Многие женщины предпочитают именно такую длину одежды. Макси часто пачкается при ходьбе, а мини подходит не для каждого типа фигуры. Длина миди отличается большей практичностью и универсальностью. В этом году будут популярны эффектные и оригинальные фасоны с элементами винтажа, принтами и необычными разрезами.

В статье мы приведем свежие новинки юбок миди на весну и способы их стилизации.

Винтажные кожаные юбки

Если вам нравится стиль ретро, то выберите кожаную юбку длины миди. Сочетайте ее с вязаным топом, белыми носками и туфлями на толстом устойчивом каблуке. У вас получится стильный винтажный образ.

Расклешенные модели можно комбинировать с классическими блузками и туфлями-лодочками на шпильке.

С пайетками

Блестящая юбка миди с пайетками – смелый выбор. Однако она выглядит очень нарядно и красиво. Такую модель очень важно правильно сочетать с другими предметами одежды, чтобы не выглядеть кричаще.

На первый взгляд кажется, что юбку миди с пайетками трудно стилизовать. Но на самом деле ее можно сочетать с разными вещами. Например, вы можете ее скомбинировать с удобным свитером и высокими ботинками, как на фото ниже. Если же хотите создать более нарядный образ, то дополните ее блузкой и туфлями на высоких каблуках.

Многослойная белая юбка

Многослойная белая юбка миди со множеством оборок выглядит очень нежно и женственно. Попробуйте создать оригинальный контраст в своем образе. Сочетайте эту вещь с объемной футболкой с длинными рукавами. Это придаст вашему облику больше остроты. Преимуществом такого наряда является то, что он не только выглядит стильно, но и очень удобен в носке.

Юбка карго

Весной этого года в моду возвращается одна из тенденций 90-х годов – юбка карго длины миди. Это долговечная и удобная вещь, которая хорошо смотрится на женщинах с разными типами фигуры.

На фото ниже вы видите юбку карго в стиле милитари. Она отлично сочетается с короткой джинсовой курткой, коричневыми ботильонами и сумкой в тон.

Юбка из денима с разрезом

В 2023 году одной из самых трендовых тканей станет деним. Поэтому большой популярностью будут пользовать джинсовые юбки миди классического силуэта.

На фото ниже вы видите джинсовую юбку миди с необычным разрезом спереди и поясом на талии. Ее удачно дополняет розовый топ-труба в стиле ретро. Такой наряд гармонично смотрится с балетками или кроссовками. Если вы хотите внести в свой образ нотки гламура, то выберите туфли на высоком каблуке или босоножки с высокими ремешками.

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А-силуэт

Юбки миди А-силуэта красиво смотрятся на любой фигуре. Они отличаются мягкой трапециевидной формой. Такой фасон выглядит мягко и изысканно.

Попробуйте сочетать юбку А-силуэта с практичными вещами в повседневном стиле. Дополните ее курткой карго, остроносыми высокими ботинками или сапогами, а также массивным поясом и крупной сумкой. У вас получится стильный и современный образ.

Из атласа цвета слоновой кости

Атласная юбка миди цвета слоновой кости добавит изысканности вашему образу. Это отличный вариант нарядной одежды. Для вечернего выхода сочетайте эту вещь с эффектным топом пастельных оттенков и классическими туфлями на каблуках.

Атласную юбку можно носить не только в особых случаях, но и каждый день. Для создания повседневного образа скомбинируйте ее с плотным вязаным джемпером, удобной обувью и маленькой сумочкой.

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С животным принтом

Животные принты будут в тренде весной 2023 года. Если вам нравятся такие рисунки, то остановите свой выбор на юбке миди с узорами “под зебру”.

Изделия с животным принтом лучше сочетать с однотонными и простыми вещами нейтральных оттенков, например, с белой просторной блузкой. Это сделает юбку миди ярким акцентом вашего образа.

Ярко-фиолетовая юбка-миди

На фото ниже вы видите очень эффектную и яркую юбку миди фиолетового цвета. Она имеет трапециевидную форму и достаточно сложный фасон со складками и необычным разрезом.

Такую юбку можно сочетать с удобными и практичными вещами, например с толстовкой и ботинками в стиле милитари. Это поможет вам создать оригинальный и небанальный образ.

С цветочным принтом

Юбка миди с цветочным принтом – классическая вещь. Она никогда не выйдет из моды и идет большинству женщин.

Если вы хотите придать своему образу больше остроты, то выбирайте юбку с высоким разрезом. Это сделает ваш наряд экстравагантным и смелым.

Юбки с цветочным принтом лучше всего сочетать с однотонными блузками и водолазками. Следует выбирать обувь и сумку нейтральных оттенков.

Заключение

Юбку миди можно отнести к классике. Но в 2023 году она не будет выглядеть слишком строго и скучно. Модные тенденции весны предлагают нам большое разнообразие материалов, фасонов и принтов. Вы обязательно найдете среди них вариант на свой вкус.