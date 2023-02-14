 

Валерия накануне 55-летия по паспорту впервые рассказала о своем реальном возрасте

14.02.2023, 0:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

17 апреля певице Валерии исполнится 55 лет. О подготовке к юбилею певица рассказала корреспонденту “Дни.ру” на чествовании лауреатов разных лет российской музыкальной премии “Золотой граммофон”, которая при поддержке “Русского радио” состоялась в Санкт-Петербурге.

“Настроение у меня рабочее, – смеется Валерия. – Тут и новый сезон “Маски” на НТВ, и подготовка к шоу, которое в апреле представлю в “Крокусе” (состоится 21 апреля – Прим. ред.). Словом, расслабляться некогда”.

При этом на серьезную цифру в паспорте певица внимания не обращает. “Возраст – понятие очень индивидуальное, даже в физиологическом плане – пояснила звезда. – Я точно не ощущаю себя на 55, ме кажется, что в реальности мне намного меньше”,

Не думает певица и о подарках. “Если я сама иду на день рождения, мне нравится, когда есть вишлист (список, в котором человек записал свои желания – Прим. ред.) – не надо голову ломать, – пояснила Валерия. – А вот мне в этот лист и написать нечего – у меня уже есть все, кажется. Поэтому тому, кто захочет меня чем-то удивить, придется долго думать”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02.21 / Старшая дочь Коби Брайанта подписала контракт с модельным агентством

14.08.22 / Вещь, которая сочетается со всем: трендовые джинсовые юбки на осень-2022

05.12.20 / В Таиланде выкопали труп с магическими татуировками янтра

18.05.21 / НЕЗАБЫВАЕМО УБОГАЯ ЕДА ВРЕМЕН СССР

27.02.22 / Илья Варламов попал под санкции США за попытки дестабилизации американской экономики

18.08.22 / Как открыть бизнес с 1000 рублей в кармане?

17.11.20 / Ельцин или Бориславль: новое название Екатеринбурга определят на референдуме

25.11.22 / В Бирюлеве Западном скоро откроется обновленный кинотеатр “Бирюсинка”

08.01.23 / Вот и все: Могила Алексея Панина осталась без хозяина после разорения

20.08.21 / Обувь, которая должна быть у каждой женщины: трендовые кроссовки осени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика