День святого Валентина: что нельзя делать 14 февраля

День святого Валентина – довольно неоднозначный праздник. Некоторые православные его игнорируют, отмечая, что у нас есть “свой” день Петра и Февронии, которые считаются примером великой любви. К тому же три святых Валентина погибли за веру, поэтому их жизненный путь никак нельзя сопоставить с валентинками, шоколадками и мишками. Но на самом деле у этого праздника есть своя история.

История

Начало он берет из Древнего Рима, где император Клавдий II ввел запрет на венчание для молодых мужчин, чтобы при необходимости забирать их воевать. Но влюбленные не опустили руки и стали проводить секретные венчания, а оказывал помощь им святой Валентин, который был целителем и проповедником христианства.

Но долго скрывать от императора это не получилось. Узнав о проделках святого, он приказал посадить его в темницу и казнить. Последней его волей было передать любовное письмо своей благоверной. Только спустя два столетия Валентина канонизировали, а праздником 14 февраля стало в 496 году по велению Римского Папы Геласиуса.

Традиции

Традиции праздника в каждой стране свои, но связывает их то, что в этот день принято дарить подарки своим вторым половинкам, жениться и делать предложения. В Японии дамы получают в подарок шоколад, а в Америке – марципаны и сладости красных или белых цветов.

Интересные традиции в Англии, где в праздник, как правило, женщины гадают на жениха. Например, увидев малиновку в этот день, можно предположить, что суженый будет моряком. А воробей предвещает либо бедного, либо богатого супруга.

В Исландии праздник отмечается тоже интересно – разжиганием костров во имя сына бога Одина, символизируя таким образом страсть.

Во Франции, наверное, влюбленные получают самые роскошные подарки – ювелирку. А в Испании Дании самые простые – любовные послания и сушеные цветы.

Приметы

Есть одна главная приметы, которая объединяет все страны мира: если сделать предложение в День святого Валентина или пожениться, то семейная жизнь будет долгой и без невзгод.

Что нельзя делать 14 февраля

В этот день запрещено прикасаться к острым вещами, они могут принести болезни в вашу жизнь. По этой же причине избегайте приема душа или ванны.