 

Мнение: Хороший гебист (из БС-45)

14.02.2023, 0:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый фрагмент пятничного стрима – почти ТикТок! Менее 3 минут видео. Качество (во всех смыслах) потрясающее. Рассуждаем о причинах популярности Путина в народе – кто, типа, в этом виноват? Среди виновных называли Татьяну Лиознову с Юлианом Семеновым (создали образ Штирлица), братьев Вайнеров с Владимиром Высоцким (загнали в народное подсознание крутого Глеба Жеглова), и даже писателя Б.Акунина (придумал и раскрутил под конец 90-х образ Эраста Фандорина). Я смеюсь над этими бреднями и указываю на то, что в России еще с советских времен существовал серьезный культ Хорошего Гебиста – под который Путин как раз идеально и попал.

Заодно пара слов о том, когда этот культ в России сойдет на нет.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12.21 / В Польше показали одежду, которая показывает настроение человека и уровень стресса, теперь кажется, что за этим будущее

19.12.22 / Мнение: Путин в Минске

07.05.22 / Мнение: Чувствуем себя как единое целое с Россией

08.02.22 / Крупное черное существо с горящими глазами преследовало лодку рыбака

25.01.23 / Мнение: О лавинообразном крахе России… Что его остановит?

14.07.22 / Мнение: ДНР и КНДР

29.06.22 / Скандалы: За Калининград ответите!

07.02.22 / Право смотреть на фигуру Венеры

09.03.22 / Похоронила внука и сына, запила, осталась прикованной к постели: что стало с красавицей Кустинской

27.06.21 / Московские пенсионеры устроили драку у мусорного контейнера за просроченные коды активации Windows 10

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика