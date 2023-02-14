Мнение: Хороший гебист (из БС-45)

Новый фрагмент пятничного стрима – почти ТикТок! Менее 3 минут видео. Качество (во всех смыслах) потрясающее. Рассуждаем о причинах популярности Путина в народе – кто, типа, в этом виноват? Среди виновных называли Татьяну Лиознову с Юлианом Семеновым (создали образ Штирлица), братьев Вайнеров с Владимиром Высоцким (загнали в народное подсознание крутого Глеба Жеглова), и даже писателя Б.Акунина (придумал и раскрутил под конец 90-х образ Эраста Фандорина). Я смеюсь над этими бреднями и указываю на то, что в России еще с советских времен существовал серьезный культ Хорошего Гебиста – под который Путин как раз идеально и попал.

Заодно пара слов о том, когда этот культ в России сойдет на нет.