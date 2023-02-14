Стоимость минимального набора продуктов практически не изменилась. Но это не радует ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Стоимость минимального набора продуктов практически не изменилась. Но это не радует

14.02.2023, 12:12, Главное
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В январе 2023 года стоимость минимального набора продуктов питания практически не изменилась.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области больше всего подорожали: огурцы (+32,8%), лук (+27,8%) и морковь (+19,5). Наиболее заметно подешевел черный перец — на 35,4%.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась всего на рубль – с 5 143 до 5 144 рублей.

Отметим, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%. Оборот розничной торговли в 2022 году сократился на 7,5% (в сопоставимых ценах, т.е. с учетом инфляции).

Напомним, по данным статистики реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в прошлом году резко снизились. Так в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они уменьшились на 5,7 процента, а в январе-сентябре, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уменьшились на 5,3 процента (более свежие данные не публиковались).

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в декабре, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в январе, рублей 

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15

1,25

514,67

637,15

643,34

101,0%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4

0,33

280,75

94,10

93,58

99,4%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14

1,17

165,98

196,19

193,64

98,7%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,8

0,15

629,68

94,45

94,45

100,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14

1,17

172,87

198,44

201,68

101,6%

Сельдь соленая, кг 

0,7

0,06

260,99

15,75

15,22

96,6%

Масло сливочное, кг 

1,8

0,15

824,50

126,17

123,68

98,0%

Масло подсолнечное, кг 

7

0,58

122,28

71,64

71,33

99,6%

Маргарин, кг 

6

0,5

254,66

122,55

127,33

103,9%

Сметана, кг 

1,8

0,15

284,04

42,17

42,61

101,0%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110

9,17

65,36

599,87

599,13

99,9%

Творог нежирный, кг

10

0,83

371,93

306,32

309,94

101,2%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,5

0,21

705,82

146,39

147,05

100,5%

Яйца куриные, 10 шт, 

18

1,5

72,95

110,57

109,43

99,0%

Сахар-песок, кг 

20

1,67

59,96

104,55

99,93

95,6%

Печенье, кг 

0,7

0,06

265,73

15,13

15,5

102,4%

Карамель, кг 

0,7

0,06

348,81

20,63

20,35

98,6%

Чай черный байховый, кг 

0,5

0,04

1426,65

63,71

59,44

93,3%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,3

17,47

5,39

5,31

98,5%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

2011,61

189,36

122,37

64,6%

Мука пшеничная, кг 

20

1,67

46,23

79,02

77,05

97,5%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115

9,58

49,32

489,71

472,65

96,5%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

85,31

518,38

533,19

102,9%

Рис шлифованный, кг 

5

0,42

104,90

45,50

43,71

96,1%

Пшено, кг 

6

0,5

49,32

24,70

24,66

99,8%

Горох и фасоль, кг 

7,3

0,61

62,16

38,67

37,81

97,8%

Вермишель, кг 

6

0,5

96,57

49,89

48,29

96,8%

Картофель, кг 

150

12,5

28,81

341,88

360,13

105,3%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35

2,92

21,61

61,22

63,03

103,0%

Лук репчатый, кг 

20

1,67

41,71

54,38

69,52

127,8%

Морковь, кг 

35

2,92

41,50

101,33

121,04

119,5%

Огурцы свежие, кг 

1,8

0,15

246,03

27,79

36,9

132,8%

Яблоки, кг 

18,6

1,55

103,84

150,01

160,95

107,3%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

 

  

5142,96

5144,24

100,0%



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