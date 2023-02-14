Стоимость минимального набора продуктов практически не изменилась. Но это не радует
14.02.2023, 12:12, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Промышленность, Работа
В январе 2023 года стоимость минимального набора продуктов питания практически не изменилась.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области больше всего подорожали: огурцы (+32,8%), лук (+27,8%) и морковь (+19,5). Наиболее заметно подешевел черный перец — на 35,4%.
В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась всего на рубль – с 5 143 до 5 144 рублей.
Отметим, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%. Оборот розничной торговли в 2022 году сократился на 7,5% (в сопоставимых ценах, т.е. с учетом инфляции).
Напомним, по данным статистики реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в прошлом году резко снизились. Так в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они уменьшились на 5,7 процента, а в январе-сентябре, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уменьшились на 5,3 процента (более свежие данные не публиковались).
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в декабре, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в январе, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
514,67
|
637,15
|
643,34
|
101,0%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
280,75
|
94,10
|
93,58
|
99,4%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
165,98
|
196,19
|
193,64
|
98,7%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
629,68
|
94,45
|
94,45
|
100,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
172,87
|
198,44
|
201,68
|
101,6%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
260,99
|
15,75
|
15,22
|
96,6%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
824,50
|
126,17
|
123,68
|
98,0%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
122,28
|
71,64
|
71,33
|
99,6%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
254,66
|
122,55
|
127,33
|
103,9%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
284,04
|
42,17
|
42,61
|
101,0%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
65,36
|
599,87
|
599,13
|
99,9%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
371,93
|
306,32
|
309,94
|
101,2%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
705,82
|
146,39
|
147,05
|
100,5%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
72,95
|
110,57
|
109,43
|
99,0%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
59,96
|
104,55
|
99,93
|
95,6%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
265,73
|
15,13
|
15,5
|
102,4%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
348,81
|
20,63
|
20,35
|
98,6%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1426,65
|
63,71
|
59,44
|
93,3%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17,47
|
5,39
|
5,31
|
98,5%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
2011,61
|
189,36
|
122,37
|
64,6%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
46,23
|
79,02
|
77,05
|
97,5%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
49,32
|
489,71
|
472,65
|
96,5%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
85,31
|
518,38
|
533,19
|
102,9%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
104,90
|
45,50
|
43,71
|
96,1%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
49,32
|
24,70
|
24,66
|
99,8%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
62,16
|
38,67
|
37,81
|
97,8%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
96,57
|
49,89
|
48,29
|
96,8%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
28,81
|
341,88
|
360,13
|
105,3%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
21,61
|
61,22
|
63,03
|
103,0%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
41,71
|
54,38
|
69,52
|
127,8%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
41,50
|
101,33
|
121,04
|
119,5%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
246,03
|
27,79
|
36,9
|
132,8%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
103,84
|
150,01
|
160,95
|
107,3%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
|
5142,96
|
5144,24
|
100,0%
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