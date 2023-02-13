 

Замглавы МИД Японии Мори выразил обеспокоенность в связи с якобы существующей угрозой применения Россией ядерного оружия

13.02.2023, 23:15, Новости дня
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Первый замглавы МИД Японии Такэо Мори, находясь в Вашингтоне, утверждает, что его страна «серьезно обеспокоена угрозой» применения ядерного оружия со стороны России.

Как сообщил Мори, подобная «угроза абсолютно неприемлема». Он сказал, что российская сторона «ни при каких обстоятельствах не должна» идти на такой шаг. Кроме того, представитель МИД Японии сказал, что «ситуация на Украине» будет одним из основных вопросов на саммите G7, который собираются провести в мае в Хиросиме, передает ТАСС.

Напомним, Токио заявляет о желании подписать мирный договор с Москвой, но, судя по всему, считает Россию противником. Как указывали в Москве, недавние договоренности США и Японии по вопросу о ядерном оружии стали позором для Токио. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что глава правительства Японии Фумио Кисида предал память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. Медведев указал, что США являются единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, а жертвой этого стала Япония.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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