Пожар на газопроводе в Ярославской области возник из-за разрыва в соединении береговой части и подводной
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Причиной пожара на газопроводе в Ярославской области стал разрыв в соединении береговой части газопровода и подводной, которая находится в Волге, сообщили в экстренных службах.
В сообщении указывается, что повреждена резервная ветка, четыре других повреждений не получили. Поврежденная ветка не обеспечивает газоснабжение жителей. Как подчеркнули в экстренных службах, противоаварийная система сработала штатно. Факельное горение между задвижками прекратилось – горели остатки газа, передает РИА «Новости».
Напомним, разрыв газопровода произошел в районе деревни Еремейцево в Мышкинском районе. В результате инцидента никто не пострадал. Транспортировка газа продолжается
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет