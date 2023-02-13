 

Пожар на газопроводе в Ярославской области возник из-за разрыва в соединении береговой части и подводной

13.02.2023, 23:15, Новости дня
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Причиной пожара на газопроводе в Ярославской области стал разрыв в соединении береговой части газопровода и подводной, которая находится в Волге, сообщили в экстренных службах.

В сообщении указывается, что повреждена резервная ветка, четыре других повреждений не получили. Поврежденная ветка не обеспечивает газоснабжение жителей. Как подчеркнули в экстренных службах, противоаварийная система сработала штатно. Факельное горение между задвижками прекратилось – горели остатки газа, передает РИА «Новости».

Напомним, разрыв газопровода произошел в районе деревни Еремейцево в Мышкинском районе. В результате инцидента никто не пострадал. Транспортировка газа продолжается

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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