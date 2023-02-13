«Черный винил с белым кантом»: Эвелина Хромченко показала трендовую весеннюю вещь

Ведущая передачи «Модный приговор» и фэшн-эксперт Эвелина Хромченко дает советы, как и во что одеваться, чтобы выглядеть модно и современно. Оказывается, этой весной нужно пополнить гардероб одним трендовым изделием.

Черный винил с белым кантом

Хромченко рассекретила изделие, которое должно быть у каждой модницы. Речь идет о куртке из черного винила с блестящим кантом. Лакированная кожа может быть как натуральной, так и искусственной. На Западе строго придерживаются второго варианта в целях защиты и сохранения природы.

Оказывается, винил с белым кантом — это совсем не новая вещь, а вернувшийся из шестидесятых годов тренд. Носить такую куртку можно не только как верхнюю одежду, но также и как альтернативу жакету или пиджаку. Это означает, что курку можно не снимать в помещении: ведь она является частью наряда.

С чем сочетать такое изделие? Например, можно создавать стильные молодежные образы, комбинируя куртку из винила с короткой юбкой из винила для создания единого гармоничного ансамбля. Если нужен образ в стиле кэжуал, то можно сочетать куртку из винила с обычными джинсами и лоферами или балетками.

Напомним, что передача “Модный приговор” временно не выходит в эфир.

В то же время известно, что шоу не закрыли, а только приостановили съемки на неопределенное время.