Стиль High-Low – идеальный способ согреться зимой и в начале весны: в чем его особенности

Давайте посмотрим правде в глаза: выглядеть прохладной зимой стильно и одновременно чувствовать себя тепло и комфортно бывает непросто. А ведь так хочется весны! Когда наступают морозы, даже самым утонченным девушкам и женщинам сложно побороть желание надеть что-то потеплее.

Конечно, вполне естественно выбирать самые комфортные вещи. Но все же можно постараться выглядеть стильно. Это верно, даже если вам кажется, что многослойность одежды и ее объемность представляют собой проблему при создании впечатляющих образов. Если вы не можете подобрать подходящий наряд, вам нужно воспользоваться некоторыми советами, чтобы вскружить кому-нибудь голову в преддверии теплых деньков. Обратите внимание на направление High-Low – идеальный способ согреться зимой и в начале весны.

Поэкспериментируйте с землистыми нейтральными оттенками

Этот образ будто приближает вас к природе. Вы можете сочетать между собой приглушенные оттенки и разные текстуры. Начните со свитера и наденьте мягкий тренч цвета морской волны, чтобы не замерзнуть. Для еще большего комфорта сочетайте эти вещи с шарфом в пастельных оттенках. Не забудьте надеть водонепроницаемые ботинки для защиты от уличной слякоти.

Добавьте детали в стиле ретро

Спортивная одежда необязательно должна быть бесформенной или громоздкой. Для того чтобы создать образ в стиле ретро, выберите облегающий спортивный трикотажный топ черного цвета и расклешенные джинсы свободного кроя. Дополните образ коричневой кожаной курткой на подкладке. Обязательно возьмите свою любимую кожаную сумку. И хотя этот образ создан для тех, кто живет в более теплом климате, вы определенно можете утеплиться с помощью головного убора и перчаток.

Тренч по индивидуальному заказу

Когда ваш любимый спортивный костюм «смотрит» на вас из гардероба, не стоит ему отказывать, дополнив его тренчем с поясом, сшитым по индивидуальному заказу. Обязательно возьмите сумочку с принтом и наденьте солнцезащитные очки в стиле “кошачьи глаза”. Дополните эти вещи минималистичными украшениями из серебра.

Создайте ультрасовременный женский силуэт

Вместо стандартного спортивного черного костюма попробуйте сочетать расклешенные легинсы оливкового цвета со спортивным лиловым топом. Все это можно дополнить пальто кремового цвета и плюшевым белым шарфом. Ваши ботинки белого цвета сделают образ завершенным. Обязательно возьмите сумочку из мягкой кожи.

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Многослойная текстурированность

Этот теплый наряд нейтрального цвета выглядит очень изысканно, а в качестве базового слоя в нем используется коричневая толстовка, которую можно заменить спортивной водолазкой. Наденьте черные колготки и создайте контраст с помощью белой мини-юбки. Текстуры можно добавить с помощью плотных гетр из трикотажа. От холода вас спасет джемпер свободного кроя. Возможно, вам сложно будет найти пальто в клетку карамельных оттенков, но любое пальто в таком стиле дополнит ваш образ.

Замените темные оттенки светлыми

Почему бы не добавить в свой гардероб пару белых ботинок, чтобы ваша черная пара немного отдохнула? Сочетайте белую обувь с серым свитером в холодных металлических оттенках. Вам не будет холодно в нейлоновом легком пуховике. А выглядеть при этом вы будете очень стильно.

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Эффектное пальто

Зимние холода, похоже, пока не думают уходить, поэтому самое время носить эффектные пальто, которые будут отличать вас от всех остальных. С этим пальто хорошо будут сочетаться обычные черные легинсы или спортивные штаны. Выберите пальто из искусственного меха, и оно станет вашим защитным одеялом самую холодную погоду.

Ультраяркие цвета, повышающие настроение

Если вам хочется немного взбодриться в темные зимние месяцы, попробуйте добавить в свой гардероб несколько сочных неоновых оттенков. Игривый оранжевый и розовый – выигрышное сочетание, чтобы победить хандру. Поэтому дополните яркий пуховик и полосатый шарф расклешенными оранжевыми легинсами.

Для дополнительного интереса наденьте через плечо вашу обычную сумку черного цвета. Она будет сочетаться с массивными ботинками на платформе, в которых вам не будет страшна ни одна лужа.

Теплая одежда и весенние аксессуары

Образ моментально становится не таким зимним, если его сочетать с солнцезащитными очками. Кто теперь скажет, что вы не выглядите в стиле High-Low?

Веселый взгляд на зиму

Если вы не собираетесь выглядеть менее многослойно, но чего-то интересного все же хочется, создайте образ с помощью трико с веселым принтом и белых угг.