В возрасте 78 лет скончался режиссер Вадим Абдрашитов
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На 79-м году жизни скончался режиссер Вадим Абдрашитов. Последние годы мужчина боролся с онкологическим заболеванием, сообщает RT.
О кончине кинодеятеля рассказал его зять Кирилл Вытоптов. В Союзе кинематографистов и ВГИКе информацию о смерти Абдрашитова подтвердили, отмечает телеканал “360”.
Режиссер и документалист Екатерина Головня, как и многие другие коллеги режиссера, были шокированы новостью о его смерти. “На самом деле это великий режиссер, и с ним ушла эпоха”, – сказала Головня Пятому каналу.
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