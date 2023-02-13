 

Der Spiegel – поддержка эволюционировала — Столтенберг подтвердил обсуждение в НАТО поставок истребителей на Украину

13.02.2023, 22:00, Разное
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Генеральный секретарь НАТО в целом не исключает возможности поставки боевых самолётов на Украину, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По словам Йенса Столтенберга, он ожидает, что этот вопрос будет рассматриваться на двухдневной встрече в Брюсселе, которая начнётся во вторник. Он также подчеркнул, что альянс будет сохранять бдительность, чтобы не дать конфликту распространиться за пределы Украины.


AP

Когда РФ начала военную спецоперацию на Украине, Запад быстро согласился выступить на стороне Киева, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. С тех пор вопрос о том, в какой форме необходимо оказать помощь Украине, неоднократно пересматривался: страны НАТО быстро отказались от идеи бесполётной зоны, зато боевые танки в страну уже поставляются.

Теперь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в целом он не стал бы исключать и поставку на Украину и истребителей.

«Поддержка Украины эволюционировала так же, как и сам конфликт, — заявил Столтенберг в Брюсселе. — Сейчас также обсуждаются самолёты, и я ожидаю, что этот вопрос будет рассмотрен завтра на встрече в Брюсселе». Под этой встречей генеральный секретарь НАТО подразумевал консультации министров обороны, которые начнутся во вторник, поясняет издание.

Однако возможные поставки истребителей странами — членами ЕС «займут некоторое время», также отметил Столтенберг. В данный момент необходимо как можно скорее доставить Киеву уже обещанное оружие, а также боеприпасы и топливо, заявил он, имея в виду гипотетическое наступление России, которого Запад ожидает в годовщину начала спецоперации 24 февраля. «Скорость спасёт жизни», — подчеркнул Столтенберг.

Как отмечает Der Spiegel, вопрос об истребителях вызывает гораздо больше споров, чем поставка тяжёлых боевых танков. Канцлер Германии Олаф Шольц предостерёг от «чрезмерной конкуренции со всё новыми системами вооружений» и предупредил об опасности обострения конфликта. Генеральный секретарь НАТО на это заявил, что альянс будет продолжать проявлять «бдительность», чтобы предотвратить распространение военных действий за пределы Украины.

Во вторник США впервые обсудят дальнейшую военную поддержку Украины с другими союзниками и странами-партнёрами в так называемом формате Рамштайна в штаб-квартире НАТО. После этого состоится встреча министров обороны 30 стран альянса. Министр обороны Украины Алексей Резников будет лично присутствовать на обеих встречах в Брюсселе, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

 


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