El Mundo – Финляндия и Швеция уже смирились с тем, что вступать в НАТО они будут по отдельности

Пессимизм двух скандинавских стран по поводу одновременного вступления в НАТО растёт, пишет El Mundo. И хотя их лидеры настаивают на том, что присоединяться к блоку они будут, «идя рука об руку», однако за кулисами финские политики уже активно обсуждают самостоятельное вступление в альянс.



AP

Финляндия и Швеция смирились с тем, что вступать в НАТО они будут по отдельности, пишет El Mundo. Как отмечает издание, пессимизм двух скандинавских стран по поводу их одновременного присоединения к альянсу растёт.

Санна Марин, премьер-министр Финляндии, и Ульф Кристерссон, её шведский коллега, продолжают настаивать на том, что их страны должны вступить в НАТО, «идя рука об руку».

«По пути вступления нужно идти рука об руку, как мы начали делать это весной. Важно послать общий сигнал. Мы вместе представили наши кандидатуры и заинтересованы в совместном вступлении», — сказала на прошлой неделе Марин на встрече со шведским премьером.

Однако, как подчёркивается в статье, за кулисами всё больше признаков того, что Финляндия и Швеция смиряются с той идеей, что их вступление в Североатлантический альянс не произойдёт одновременно.

Враждебное отношение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к Швеции может отсрочить вступление этой страны как минимум до 2024 года. Между тем финны, исходя исключительно из соображений национальной безопасности, уже всерьёз рассматривают вопрос о самостоятельном присоединении к блоку.

На этой неделе финская ежедневная газета Iltalehti со ссылкой на источники, близкие к финскому правительству, сообщила о том, что Финляндия будет готова вступить в НАТО самостоятельно, если Турция продолжит выступать против ратификации заявки Швеции.

«Мы должны признать факты: мы — прямые соседи России. Геополитическое положение Швеции полностью отличается от нашего, и у турок нет проблем с нашим присоединением», — заявил один из этих источников.



По данным Iltalehti, Финляндия могла бы достичь соглашения с Турцией ещё до прошлого Рождества, если бы тогда согласилась на отдельную заявку. По словам источников газеты, только Левый союз, одна из пяти партий, входящих в коалиционное правительство Санны Марин, выступает против вступления в НАТО без Швеции.



На политиков, как поясняет испанское издание, давит близость парламентских выборов в Финляндии, которые должны пройти в апреле этого года.



Финские парламентские группы уже начали обсуждать возможность ратификации учредительных договоров Североатлантического альянса в ближайшие недели, что станет ключевым шагом, который может привести к тому, что страна официально начнёт свой собственный процесс вступления, отмечает El Mundo.