 

Губернатор Аляски – появление неопознанных объектов в американском воздушном пространстве может стать новой нормой

13.02.2023, 22:00, Разное
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Губернатор Аляски Майк Данливи выразил опасения, что появление в воздушном пространстве США неопознанных объектов может стать новой нормой, пишет Newsweek. Ряд политиков из Республиканской партии призвали власти США к более быстрой реакции на подобные инциденты.


AP

Вторжение неопознанных объектов в воздушное пространство США может стать «новой нормой», пишет Newsweek, ссылаясь на слова губернатора Аляски Майка Данливи. Издание напоминает, что в минувшую пятницу ВВС США сбили неопознанный объект в небе над Аляской: это случилось спустя всего неделю после обнаружения и уничтожения в американском воздушном пространстве китайского воздушного шара. Отмечается, что происхождение нового объекта пока не установлено.

«Ввиду нашей близости к соседям у нас почти нет права на ошибку. Российская территория всего в нескольких милях. Наш штат ближе всех к Корейскому полуострову и Китаю. Аляска, в самом деле, находится на передовой», — приводит издание слова Данливи.

Newsweek напоминает, что сбитый на прошлой неделе китайский воздушный шар был впервые замечен в небе над Аляской, однако сбили его только в районе Южной Каролины: представители Белого дома изначально объяснили промедление тем, что опасались нанести вред местному населению. Однако в Республиканской партии отметили, что ВВС могли спокойно сбивать шар уже над Аляской, учитывая невысокую плотность населения штата. В минувшую пятницу сенатор от Аляски Лиза Мурковски заявила, что власти США должны быстрее реагировать на подобные угрозы.

Её коллега сенатор Дэн Салливан написал у себя в Twitter, что США должны «возродить стратегию сдерживания в отношении Си Цзиньпина и Коммунистической партии Китая, которые считают, что могут нарушать американское воздушное пространство, когда захотят. Надо положить этому конец».


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