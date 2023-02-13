В канун Масленицы цены на российскую икру взлетели до небес
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По материалам аналитической ресурсной компании “Check Index”, красная икра обошлась россиянам дороже, чем перед Масленицей. Спрос на нее невысок, несмотря на то, что это традиционный праздник.
В РФ Масленица отмечается с 20 по 26 февраля 2023 года. Однако в 2022 году эти праздники прошли на неделю позже, с 28 февраля по 6 марта 2022 года. Оценка проводилась как по офлайн-, так и по онлайн-продажам, в традиционной и сетевой рознице в период времени с 1 по 10 февраля 2022 и 2023 годов. Ежедневно на платформу ОФД поступает 50-55 млн денежных средств с более чем 1,1 млн российских онлайн-касс. Наибольшей популярностью пользуются упаковки красной икры по 300 г. В компании заявили, что чаще всего россияне покупают икру горбуши, ссылаясь на высокий спрос перед Масленицей. Средняя цена на икру горбуши в 2011 году составила 1103 рубля, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Однако она снизилась почти на треть (33%) от общего числа продаж.
По мнению экспертов, “в прошлом и этом году потребители перестали есть большие порции. Вот почему нет спроса на эти продукты”. Ранее РИА Новости рассказали в аудиторско-консалтинговой сети “ФинЭкспертиза”. По их данным, россияне с падающей покупательной способностью могут купить на свою зарплату меньше икры, чем несколько десятилетий назад. В 2022 году на среднюю зарплату можно было купить 9,7 килограмма деликатеса, тогда как в 2012 году лимит составлял 11,4 килограмма. В то время как средняя цена покупки кетовой икры выросла на 5% и составила в среднем 1 810 рублей, по количеству сделок она снизилась на 11%. Популярность форелевой икры возросла: средний чек при покупке кетовой икры вырос на 17% до 1915 рублей. Однако это всего лишь на 2% больше.
Однако некоторые люди балуют себя икрой премиум-класса. Например, средний чек на икру нерпы вырос до 1731 рубля (на 8% больше месячного бюджета), а покупки увеличились на 21% по сравнению с предыдущим десятилетием. Средний чек на покупку икры кижуча вырос на 21% по сравнению с прошлым годом до 2289 рублей, а общее количество заказов в феврале подскочило на 10%.Цена на имитацию красной икры выросла, хотя покупали ее меньше. Хотя средний чек вырос на 10% до 495 рублей (рост на 10% по сравнению с прошлым годом), фактическое количество сделок снизилось на 11% по сравнению с прошлым годом.
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