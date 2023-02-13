В канун Масленицы цены на российскую икру взлетели до небес

По материалам аналитической ресурсной компании “Check Index”, красная икра обошлась россиянам дороже, чем перед Масленицей. Спрос на нее невысок, несмотря на то, что это традиционный праздник.

В РФ Масленица отмечается с 20 по 26 февраля 2023 года. Однако в 2022 году эти праздники прошли на неделю позже, с 28 февраля по 6 марта 2022 года. Оценка проводилась как по офлайн-, так и по онлайн-продажам, в традиционной и сетевой рознице в период времени с 1 по 10 февраля 2022 и 2023 годов. Ежедневно на платформу ОФД поступает 50-55 млн денежных средств с более чем 1,1 млн российских онлайн-касс. Наибольшей популярностью пользуются упаковки красной икры по 300 г. В компании заявили, что чаще всего россияне покупают икру горбуши, ссылаясь на высокий спрос перед Масленицей. Средняя цена на икру горбуши в 2011 году составила 1103 рубля, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Однако она снизилась почти на треть (33%) от общего числа продаж.

По мнению экспертов, “в прошлом и этом году потребители перестали есть большие порции. Вот почему нет спроса на эти продукты”. Ранее РИА Новости рассказали в аудиторско-консалтинговой сети “ФинЭкспертиза”. По их данным, россияне с падающей покупательной способностью могут купить на свою зарплату меньше икры, чем несколько десятилетий назад. В 2022 году на среднюю зарплату можно было купить 9,7 килограмма деликатеса, тогда как в 2012 году лимит составлял 11,4 килограмма. В то время как средняя цена покупки кетовой икры выросла на 5% и составила в среднем 1 810 рублей, по количеству сделок она снизилась на 11%. Популярность форелевой икры возросла: средний чек при покупке кетовой икры вырос на 17% до 1915 рублей. Однако это всего лишь на 2% больше.

Однако некоторые люди балуют себя икрой премиум-класса. Например, средний чек на икру нерпы вырос до 1731 рубля (на 8% больше месячного бюджета), а покупки увеличились на 21% по сравнению с предыдущим десятилетием. Средний чек на покупку икры кижуча вырос на 21% по сравнению с прошлым годом до 2289 рублей, а общее количество заказов в феврале подскочило на 10%.Цена на имитацию красной икры выросла, хотя покупали ее меньше. Хотя средний чек вырос на 10% до 495 рублей (рост на 10% по сравнению с прошлым годом), фактическое количество сделок снизилось на 11% по сравнению с прошлым годом.