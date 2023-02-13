 

В канун Масленицы цены на российскую икру взлетели до небес

13.02.2023, 21:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По материалам аналитической ресурсной компании “Check Index”, красная икра обошлась россиянам дороже, чем перед Масленицей. Спрос на нее невысок, несмотря на то, что это традиционный праздник.

В РФ Масленица отмечается с 20 по 26 февраля 2023 года. Однако в 2022 году эти праздники прошли на неделю позже, с 28 февраля по 6 марта 2022 года. Оценка проводилась как по офлайн-, так и по онлайн-продажам, в традиционной и сетевой рознице в период времени с 1 по 10 февраля 2022 и 2023 годов. Ежедневно на платформу ОФД поступает 50-55 млн денежных средств с более чем 1,1 млн российских онлайн-касс. Наибольшей популярностью пользуются упаковки красной икры по 300 г. В компании заявили, что чаще всего россияне покупают икру горбуши, ссылаясь на высокий спрос перед Масленицей. Средняя цена на икру горбуши в 2011 году составила 1103 рубля, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Однако она снизилась почти на треть (33%) от общего числа продаж.

По мнению экспертов, “в прошлом и этом году потребители перестали есть большие порции. Вот почему нет спроса на эти продукты”. Ранее РИА Новости рассказали в аудиторско-консалтинговой сети “ФинЭкспертиза”. По их данным, россияне с падающей покупательной способностью могут купить на свою зарплату меньше икры, чем несколько десятилетий назад. В 2022 году на среднюю зарплату можно было купить 9,7 килограмма деликатеса, тогда как в 2012 году лимит составлял 11,4 килограмма. В то время как средняя цена покупки кетовой икры выросла на 5% и составила в среднем 1 810 рублей, по количеству сделок она снизилась на 11%. Популярность форелевой икры возросла: средний чек при покупке кетовой икры вырос на 17% до 1915 рублей. Однако это всего лишь на 2% больше.

Однако некоторые люди балуют себя икрой премиум-класса. Например, средний чек на икру нерпы вырос до 1731 рубля (на 8% больше месячного бюджета), а покупки увеличились на 21% по сравнению с предыдущим десятилетием. Средний чек на покупку икры кижуча вырос на 21% по сравнению с прошлым годом до 2289 рублей, а общее количество заказов в феврале подскочило на 10%.Цена на имитацию красной икры выросла, хотя покупали ее меньше. Хотя средний чек вырос на 10% до 495 рублей (рост на 10% по сравнению с прошлым годом), фактическое количество сделок снизилось на 11% по сравнению с прошлым годом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12.22 / Зимой тоже хорошо! – Личное мнение

26.04.22 / Бразильский военный рассказал как помогал поймать инопланетянина в 1996 году

27.08.20 / В мире: Украина обогнала Россию в исполнении желаний молодых женщин

27.06.22 / Без опыта и образования – во Франции ускоренно набирают школьных учителей, чтобы справиться с их нехваткой

01.12.21 / Пригрозивший Западу ядерным оружием Лукашенко хочет придать себе значимости – аналитик Асафов

13.04.22 / Компания Nissan представила кроссовер Pathfinder в версии Rock Creek для рынка США

11.07.22 / Guardian – учёные обнаружили микропластик в мясе, молоке и крови фермерских животных

07.08.22 / Мнение: Блюдо для любителей словесных баталий на темы морали

03.10.22 / В моллюсках содержатся ртуть и свинец, а в картофеле – соланин: пять продуктов, в которых находятся токсины

05.01.23 / Инсайдеры: Эшли Олсен тайно вышла замуж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика