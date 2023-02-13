 

Россия занимает первое место в Японии по покупке подержанных автомобилей

13.02.2023, 21:51, Разное
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Данные Ассоциации экспортеров подержанных автомобилей РФ теперь находятся в открытом доступе. РФ заняла первое место по экспорту подержанных автомобилей в Японию в 2022 году.

По ее данным, в прошлом году в РФ было продано 213 600 автомобилей. По сравнению с 162,2 000 проданных автомобилей в прошлом году, это на 51 тысячу или 31,7% больше. За исключением февраля, когда в Россию было ввезено 15 000 подержанных автомобилей, в первый год продавалось 11000 автомобилей в месяц. Однако экспорт в Россию в третьем и четвертом месяцах 2018 года был стабильным – 25 000. Для сравнения, в 2021 году среднемесячные продажи оставались в диапазоне 13-15 000.

Динамика цен на подержанные автомобили в прошлом году заметно отличается от предыдущих лет. Средняя стоимость подержанного автомобиля российского производства составила 600 000. Йен в 2020 году, что по текущему курсу составляет примерно 4 500 долларов США. С июня 2022 года она выросла до более чем одного миллиона йен. С августа она установилась на уровне 1,5 млн. иен (8 500 иен). Более того, с мая японский экспорт новых автомобилей в Россию полностью прекратился. Общее количество проданных автомобилей в РФ составило 20,4%, то есть 16,5 000.


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