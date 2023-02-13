 

В МИД Франции призвали сограждан срочно покинуть Белоруссию из-за военных действий на Украине

13.02.2023, 21:50, Новости дня
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МИД Франции призвал своих граждан, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть страну из-за военных действий в Украине и закрытого белорусского воздушного пространства.

В сообщении, опубликованном на сайте министерства, говорится, что в контексте действий РФ в Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Белоруссию строго не рекомендованы. В ведомстве уточнили, что французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию, передает РИА «Новости».

Отмечается, что граждане, желающие вылететь из страны, должны запрашивать выездную визу в МВД Белоруссии.

В понедельник посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине».

В четверг белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник вблизи государственной границы в Брестской области.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность введения новых санкций против Белоруссии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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