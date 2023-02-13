США не увидели признаков инопланетной активности в случае со сбитыми воздушными шарами

Власти США не фиксируют признаков какой-либо инопланетной активности в ситуации с тремя сбитыми за последние дни неопознанными летающими объектами в Северной Америке, сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она успокоила общественность и подчеркнула, что для властей США было важным официально сообщить на брифинге, что нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых были сбиты летательные аппараты, информирует ТАСС.

Напомним, глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк заявил, что не исключает возможность внеземного происхождения сбитых за последнюю неделю над США и Канадой объектов.

До этого военные США «вывели из строя» некий объект над озером Гурон. Перед этим НОРАД сбило над Северной Канадой обнаруженный над Аляской неопознанный объект.

Напомним, в пятницу Вооруженные силы США сбили на большой высоте у Аляски летательный аппарат. Кроме того, 5 февраля американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантикой. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат, и заявил, что это был метеозонд.

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