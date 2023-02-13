В Ярославской области произошел разрыв газопровода

Разрыв газопровода произошел в районе деревни Еремейцево в Мышкинском районе Ярославской области, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

В пресс-службе добавили, что поступила информация о возгорании газопровода в Мышкинском районе Ярославской области, район деревни Еремейцево. Уточняется, что по прибытии первых подразделений на месте вызова стало известно, что произошел разрыв газопровода, горения нет, диаметр примерно 1 метр, передает ТАСС.

Как добавили в пресс-службе, пострадавших в результате происшествия нет.

Между тем, «Газпром Трансгаз» сообщил, что произошел взрыв на резервной ветке магистрального газопровода, транспортировка газа продолжается, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что на газопроводе в Чувашии начался пожар, пламя от него наблюдалось в нескольких соседних населенных пунктах.

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