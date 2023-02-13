Мнение: Насколько хороши китайские авто, МИД КНР про подрыв «потоков» и китайские поставки в Россию

1. Блогеры наперебой рассказывают, что китайские автомобили уже сейчас лучше немецких. Вот, например, видео, где утверждается, что китайский внедорожник Lixiang L9 превосходит по качеству внедорожник Mercedes-Benz GLS (ссылка):



Я не знаю автора видео — при всём уважении, он может быть пристрастным или ошибаться. Но ведь кто-то из читателей наверняка уже щупал новые китайские авто и может поделиться своим мнением? Предвосхищая вопрос — нет, свою машину я менять не собираюсь. Смысла нет: она отлично ездит, ей всего-то 20 лет в этом году исполняется.

2. Китай официально призвал Соединённые Штаты взять на себя ответственность за сентябрьский теракт (ссылка):



США должны понести наказание, если они в самом деле ответственны за диверсии на «Северных потоках». Об этом заявили в МИД КНР, комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша.

«Если расследование подтверждает реальные факты, с этим нельзя так смириться. За подобные действия необходимо понести ответственность», — сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Ее высказывание на брифинге процитировали в эфире китайского телеканала CCTV.

3. Авторы проекта СнМИ пишут, что Китай, несмотря на угрозы и посулы США, считает Россию своим ключевым партнёром, и потому снабжает нас стратегически важными технологиями и компонентами (ссылка):

Короткой строкой: на выходных Wall Street Journal сообщила со ссылкой на исследование вашингтонского мозгового центра о том, что несмотря на санкции Китай поставляет России «навигационное оборудование, запчасти для истребителей и другие составляющие военной технологии» в количестве «десятков тысяч единиц».

Forbes отмечает, что это разоблачение вышло сразу после того, как китайские официальные лица заявили, что они «укрепляют взаимное политическое доверие» с Россией после встречи заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя с министром иностранных дел России Лавровым». Ма Чжаосюй в субботу заявил:

«Китай и Россия стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях и все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене».

Данные новости интересны тем, что Китай, судя по всему, демонстративно отказывается «вставать на правильную сторону истории» — то есть принимать позу стратегической покорности в обмен на фактические обещания, что если он присоединится к западным санкциям против России, то его очередь придёт несколько позже.