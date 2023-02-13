 

В Московской области поймали обманувшего старушку на деньги злоумышленника

13.02.2023, 21:17, Разное
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В подмосковных Химках полиция задержала мужчину, который обманом выманил деньги у пенсионерки. Уроженец Свердловской области участвовал в распространенной мошеннической схеме “Ваш родственник попал в беду”. Неизвестный сообщил 86-летней женщине, что ее внучка виновна в ДТП, и чтобы ее спасти, нужно заплатить деньги, сообщают “Вести Подмосковья”.

Пенсионерка поверила злоумышленнику и отдала полмиллиона рублей. Когда старушка узнала, что стала жертвой мошенника, обратилась в полицию. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, мужчину нашли по горячим следам, он работал “курьером” мошеннической организации. Возбуждено уголовное дело.


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