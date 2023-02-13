 

“Нашла себе мужа”: Удравшего от супруги Джигурду поженили с Волочковой

13.02.2023, 21:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Какие только слухи не ходят вокруг двух скандально известных артистов, что в целом неудивительно, учитывая их любовь к совместному времяпрепровождению. Что уже говорить, эта звездная парочка любит шокировать народ своими довольно эротичными танцами, поцелуями в губы, объятиями… А многие, смотря на развлечения Никиты Джигурды с Анастасией Волочковой, часто задаются вопросом: а куда смотрит его жена Марина Анисина?

Этот вопрос назрел у народа опять. Сегодня в микроблоге балерины всея Руси появился очень милый снимок. В кадре артистка сидит на диване в своем доме с любимым другом, который очевидно удрал от своей супруги, чтобы заехать к ней на огонек. “Идиллия…”, – подписала фотографию блондинка.

Впрочем, многие пользователи предположили, что Никита Джигурда в принципе расстался с Мариной Анисиной. “Сбежала наверное с этого дурдома”, – пишут в комментариях россияне. Ну, а некоторые посчитали, что это даже хорошо: мол, Анастасии Волочковой уже давно пора рассмотреть музыканта в качестве мужа, ведь он ей очень подходит!

Восхищенные этой идиллией поклонники буквально поженили певца с балериной.

“Под старость Волочкова нашла себе мужа. И у нас новая пара! Когда свадьба? Лучше пары Насте не найти”, – рассуждают россияне.

Стоит отметить, что артистов сводят уже не первый год, но они заверяют, что между ними нет ничего кроме крепкой дружбы!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07.20 / Россия устроила провокацию на учениях Sea Breeze-2020

09.10.22 / WineSkills: в Сколково предлагают прокачать эногастрономические навыки

01.10.22 / Беглую предательницу Пугачеву решено лишить гражданства: Гнать в шею

30.11.21 / 5 признаков меланомы: зачем зимой проверять родинки

15.02.22 / Мнение: Госдума РФ признала ДНР и ЛНР

05.03.21 / Федор Бондарчук о Паулине Андреевой, Ирине Скобцевой и дочери Варваре

28.07.22 / Spiegel – Берлин одобрил поставку Украине сотни самоходных гаубиц — но на их производство уйдёт несколько лет

08.11.22 / В РФ начали продавать новый кроссовер Toyota Corolla Cross дешевле 4 млн рублей

03.02.23 / Эксперт говорит, что Danone считает невыгодной потерю России

04.01.22 / Ставки по ипотеке в 2022 году могут достичь двухзначных чисел

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика