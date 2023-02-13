У Курильских островов произошло мощное землетрясение

В акватории Тихого океана в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Как сообщает URA.RU, эпицентр находился в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир на глубине 101 километра.

По данным телеканала “360”, жители островов Итуруп и Кунашир ничего не почувствовали, угрозы цунами не объявили.