У Курильских островов произошло мощное землетрясение
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В акватории Тихого океана в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Как сообщает URA.RU, эпицентр находился в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир на глубине 101 километра.
По данным телеканала “360”, жители островов Итуруп и Кунашир ничего не почувствовали, угрозы цунами не объявили.
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