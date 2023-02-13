 

У Курильских островов произошло мощное землетрясение

13.02.2023, 21:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В акватории Тихого океана в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Как сообщает URA.RU, эпицентр находился в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир на глубине 101 километра.

По данным телеканала “360”, жители островов Итуруп и Кунашир ничего не почувствовали, угрозы цунами не объявили.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12.21 / Мнение: “Гранит”. Трейлер

24.12.21 / На рынке появится новый флагман Xiaomi 12 в трех версиях

15.05.21 / Используем рыбную муку для удобрения томатов: результат – большие и сочные плоды

26.12.21 / Придадут объем и облегчат укладку: самые трендовые многослойные стрижки 2022 года

18.12.22 / “Люби меня”: закадривший горячую иностранку Малахов валит из Москвы за тридевять земель

08.03.22 / Мнение: Коротко по Украине. 08.03.2022

26.07.22 / Попова заявила, что в России очень низкий риск распространения оспы обезьян на другие страны

26.01.23 / Талон на выезд

03.02.23 / Перевернутый френч уже становится классикой: тенденции и самые лучшие новинки на весну 2023

12.04.21 / Модные дочки-матери: Ирина Шейк с дочерью Леей на прогулке в Нью-Йорке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика