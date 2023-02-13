 

Посмотреть – Личное мнение

13.02.2023, 20:48, Разное
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А давайте поговорим сейчас о кино? Тэдд Лассо, как говорят, выйдет весной, а пока смотреть…

Есть, чего посмотреть?


Фото: Чебурашка

Все кричат о Чебурашке, что хорошо получилось. Не видела ещё, врать не буду.

Зато посмотрела вот новый сезон Вампиров средней полосы. Как по мне, так даже неплохо.

Ну, понятно, что не высокое киноискусство, но посмотрела-поржала. Стоянов хорош. И этот, не знаю, который Жана сыграл. Да вообще все молодцы — видно, что снимались с удовольствием сами. Оттого все огрехи и незаметны.

Когда людям нравится то, что они делают, и получается легко и хорошо.

Что ещё бы посоветовать? Монастырь не смотрела и не хочу.

И получается, что я первый раз к вам без совета, а от вас он нужен.

Что, кроме Чебурашки, ещё смотрели последнее время? Что понравилось? Что рекомендуете посмотреть другим?

Источник: Лена Миро


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