Соперничество Шольца и Бербок вредит имиджу Германии

Напряжённость в отношениях Олафа Шольца и Анналены Бербок вредит Германии и её имиджу в мире, пишет Focus Online. Как отмечает издание, Бербок, очевидно, не видит себя в подчинённой канцлеру роли и имеет свою повестку. Кроме того, никто в ФРГ не сомневается, что Бербок не оставила своих канцлерских амбиций.



AP

Отношения между Олафом Шольцем и министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок находятся в кризисе, пишет Focus Online. В Германии сейчас многие задаются вопросом, кто же всё-таки определяет внешнюю политику страны — ведомство федерального канцлера или МИД.

Издание отмечает, что в истории Германии уже был прецедент связки канцлера из СДПГ и министра иностранных дел от зелёных в годы правления Герхарда Шрёдера. Однако его распределение ролей с главой МИД Йошкой Фишером было куда более чётким: Шрёдер был явной первой скрипкой. Впрочем, в те времена разница между партиями СДПГ и зелёных была куда более значительной: на последних же выборах СДПГ и зелёных разделило лишь 10% голосов. Кроме того, в немецкой политике никто не сомневается, что Бербок не оставила своих амбиций на пост канцлера.

С одной стороны, Олаф Шольц стремится показать, что за ним всегда остаётся последнее слово в важнейших внешнеполитических решениях, пишет Focus Online. С другой стороны, Анналена Бербок придерживается собственной повестки, что временами приводит к сильнейшей критике в её адрес, как это было после её слов о «войне с Россией». Издание отмечает, что сразу после этого высказывания Шольц поспешил заявить, что сделает всё ради недопущения эскалации и конфликта между Россией и НАТО.

Ещё одним напряжённым моментом стал недавний визит Шольца в Китай, перед которым Бербок потребовала от канцлера определённой риторики в адрес Си Цзиньпина, пишет Focus Online. Как отмечает издание, Бербок открыто показала, что не видит себя в подчинённой Шольцу позиции, пусть и является министром в его правительстве.

Это противостояние канцлера и главы МИД не является благотворным для Германии и её имиджа в мире, пишет Focus Online. По мнению издания, в столь трудные времена Шольц и Бербок должны выступать единым фронтом — по крайней мере в рамках самых важных вопросов.