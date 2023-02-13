 

Соперничество Шольца и Бербок вредит имиджу Германии

13.02.2023, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Напряжённость в отношениях Олафа Шольца и Анналены Бербок вредит Германии и её имиджу в мире, пишет Focus Online. Как отмечает издание, Бербок, очевидно, не видит себя в подчинённой канцлеру роли и имеет свою повестку. Кроме того, никто в ФРГ не сомневается, что Бербок не оставила своих канцлерских амбиций.


AP

Отношения между Олафом Шольцем и министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок находятся в кризисе, пишет Focus Online. В Германии сейчас многие задаются вопросом, кто же всё-таки определяет внешнюю политику страны — ведомство федерального канцлера или МИД.

Издание отмечает, что в истории Германии уже был прецедент связки канцлера из СДПГ и министра иностранных дел от зелёных в годы правления Герхарда Шрёдера. Однако его распределение ролей с главой МИД Йошкой Фишером было куда более чётким: Шрёдер был явной первой скрипкой. Впрочем, в те времена разница между партиями СДПГ и зелёных была куда более значительной: на последних же выборах СДПГ и зелёных разделило лишь 10% голосов. Кроме того, в немецкой политике никто не сомневается, что Бербок не оставила своих амбиций на пост канцлера.

С одной стороны, Олаф Шольц стремится показать, что за ним всегда остаётся последнее слово в важнейших внешнеполитических решениях, пишет Focus Online. С другой стороны, Анналена Бербок придерживается собственной повестки, что временами приводит к сильнейшей критике в её адрес, как это было после её слов о «войне с Россией». Издание отмечает, что сразу после этого высказывания Шольц поспешил заявить, что сделает всё ради недопущения эскалации и конфликта между Россией и НАТО.

Ещё одним напряжённым моментом стал недавний визит Шольца в Китай, перед которым Бербок потребовала от канцлера определённой риторики в адрес Си Цзиньпина, пишет Focus Online. Как отмечает издание, Бербок открыто показала, что не видит себя в подчинённой Шольцу позиции, пусть и является министром в его правительстве.

Это противостояние канцлера и главы МИД не является благотворным для Германии и её имиджа в мире, пишет Focus Online. По мнению издания, в столь трудные времена Шольц и Бербок должны выступать единым фронтом — по крайней мере в рамках самых важных вопросов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09.20 / «Глаза тьмы» – роман, в котором коронавирус Ухани предсказан еще 40 лет назад

01.11.22 / Завтрак съешь сам: 10 мест, где можно очень вкусно позавтракать в Москве

08.11.22 / Мнение: Борьба презумпций

20.09.22 / “Паспорт показала”: Молоденький муж Кудрявцевой не может смириться со старостью

10.03.22 / Мнение: Безвалютная страна

19.01.22 / Американские ученые приблизились к лечению нейробластомы и остеосаркомы

07.09.22 / Юлька, помоги Ксюнделю! – Личное мнение

01.02.23 / Мнение: О медленном принятии «удручающей реальности»… Это — провал?

02.08.22 / Наводнения в Пакистане за один день унесли жизни по меньшей мере 28 человек

25.09.22 / «Че такой счастливый?»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика