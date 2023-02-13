Суд в Москве обязал Google восстановить доступ к просмотру девяти YouTube-каналов «РЕН ТВ»

Арбитражный суд Москвы обязал ООО «Гугл» и Google LLC вернуть доступ к просмотру девяти YouTube-каналов телеканала «РЕН ТВ», следует из материалов картотеки арбитражных дел.

В решении суда говорится, что ООО «Гугл» и Google LLC обязать восстановить доступ пользователей к просмотру каналов ООО «Акцепт» (телеканал «РЕН-ТВ») в YouTube, передает ТАСС.

В документе уточняется, что доступ должен быть восстановлен к YouTube-каналам «РЕН ТВ. Новости», «Документальные проекты. РЕН ТВ», «Минтранс. РЕН ТВ», «Территория заблуждений. РЕН ТВ», «Как устроен мир. РЕН ТВ», «Военная тайна. РЕН ТВ», «Прямые трансляции. РЕН ТВ», «НИИ РЕН ТВ», «Неизвестная история. РЕН ТВ».

Кроме того, в документе говорится, что в случае неисполнения решения суда в течение пяти дней с даты вступления судебного акта в законную силу ООО «Гугл» и Google LLC будут обязаны выплачивать ООО «Акцепт» судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей в день за первую неделю неисполнения судебного акта, далее сумма будет ежедневно увеличиваться. При этом в течение девяти месяцев с даты вступления в силу судебного акта общая сумма судебной неустойки не может превышать 1 млрд рублей. При неисполнении решения суда по истечении девяти месяцев неустойка будет начисляться по той же формуле, но без установки максимальной суммы.

Ранее суд Москвы обязал Google восстановить доступ НТВ и «ТВ Центра» к их аккаунтам, вернуть им возможность управлять всеми соответствующими функциями и восстановить доступ к YouTube-каналам.

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