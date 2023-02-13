 

Путин обсудил с Совбезом итоги поездок Лаврова в страны Африки

13.02.2023, 20:21, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности итоги недавних визитов главы МИД РФ Сергея Лаврова в страны Африки.

«Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита Россия – Африка и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке», – цитирует Путина ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Лавров завершил в четверг свое уже второе за месяц турне по Африке, последней точкой в котором стал Хартум, столица Судана. До этого он посетил столицы Мали и Мавритании – Бамако и Нуакшот.

Ранее в Росконгрессе сообщили, что второй саммит и экономический форум Россия — Африка запланированы на 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22–24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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