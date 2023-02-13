 

Генсек ООН Гутерреш отказался принимать участие в мероприятии в годовщину начала СВО, организованном Киевом

13.02.2023, 20:21, Новости дня
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Генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, не будет принимать участие в организуемом Украиной 22 февраля мероприятии высокого уровня в годовщину начала СВО, сообщил источник в организации.

Он пояснил, что Гутерреш считает некорректным принимать участие в неформальных мероприятиях по Украине, проводимых одной из сторон конфликта без участия другой, передает РИА «Новости».

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что «ему не известно об участии генерального секретаря» в данном мероприятии. Ему также не известно об участии каких-либо высокопоставленных представителей ООН.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике.

Напомним, к годовщине с начала спецоперации РФ в Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине на уровне глав МИД.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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