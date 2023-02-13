Непопулярная война

82 года назад шла Советско-финская война. Как это было?

«Мировой» договор

Секретный протокол к пакту о ненападении, который был подписан наркомом иностранных дел Молотовым и министром иностранных дел нацистской Германии Риббентропом в августе 1939 года, относил Финляндию вместе с восточными районами Польши и прибалтийскими странами к «советской сфере влияния».

После введения советских гарнизонов в Литву, Латвию и Эстонию финны поняли, что Советский Союз вскоре выдвинет и им свои требования, и на некоторые уступки финское руководство готово было пойти.

В то время Молотов на выступлении на IV сессии Верховного Совета СССР заявил:

ЦИТАТА

ВЯЧЕСЛАВ МОЛОТОВ:

«В особом положении находятся наши отношения с Финляндией. Это объясняется главным образом тем, что в Финляндии больше сказываются разного рода внешние влияния со стороны третьих держав. Беспристрастные люди должны, однако, признать, что те же вопросы обеспечения безопасности Советского Союза, и особенно Ленинграда, которые стояли в переговорах с Эстонией, стоят и в переговорах с Финляндией. Можно сказать, что в некотором отношении вопросы безопасности для Советского Союза здесь стоят даже острее, поскольку главный, после Москвы, город советского государства — Ленинград, находится всего в 32 километрах от границы Финляндии. Это значит, что Ленинград находится от границы другого государства на расстоянии меньшем, чем это нужно для артиллерийского обстрела из современных дальнобойных орудий. Считаясь с таким положением, а также с создавшейся в Европе обстановкой, можно рассчитывать, что со стороны Финляндии будет проявлено должное понимание…»

5 октября 1939 года Молотов пригласил финскую делегацию в Москву, не объяснив, что намерен обсуждать. СССР хотел заключить с Финляндией похожий договор как с прибалтийскими странами: он предусматривал создание на финской территории советских военных баз, передачу СССР часть островов Финского залива, часть Карельского перешейка, полуостров Рыбачий, сдачу в аренду острова Ханко. В свою очередь, СССР готов был уступить Финляндии территорию в Восточной Карелии.

Финская делегация возвращается из Москвы. 16 октября 1939 года. Фото: Википедия

На встрече в Москве советские руководители утверждали о «финской угрозе» Ленинграду и стратегическим объектам вокруг него, поэтому они и предлагают договор северным соседям. Но финны не понимали объяснения: о какой угрозе может идти речь, если населения в Финляндии, о чем сказал сам Молотов, столько же, сколько в Ленинграде? Финны задавались вопросом:

«Неужели кто-то верит, что маленькая Финляндия может напасть на огромный СССР?»

Затем Молотов в одном из своих выступлений по поводу переговоров с Финляндией сказал:

ЦИТАТА

ВЯЧЕСЛАВ МОЛОТОВ:

«…Едва ли есть основания останавливаться на тех небылицах, которые распространяются заграничной прессой о предложениях Советского Союза в переговорах с Финляндией. Одни утверждают, что СССР «требует» себе г. Випури (Выборг) и северную часть Ладожского озера. Скажем от себя, что это — чистый вымысел и ложь. Другие утверждают, что СССР «требует» передачи ему Аландских островов. Это — такой же вымысел и ложь. Болтают еще о каких-то претензиях, якобы существующих у Советского Союза в отношении Швеции и Норвегии. Но это беспардонное вранье просто не заслуживает опровержения. (Общий смех.) На самом деле наши предложения в переговорах с Финляндией являются максимально скромными и ограничиваются тем минимумом, без которого невозможно обеспечить безопасность СССР и наладить дружеские отношения с Финляндией».

В 1938 году Финляндия юридически закрепила свой нейтралитет, запретила в стране профашистскую партию, а годом позже — отвергла подписанный с Германией договор о ненападении. Однако после встречи в Москве финны решили отправиться за помощью к немцам.

Спустя примерно полгода после финского обращения к Германии нарком внутренних дел Берия доложил Сталину: «Начальник разведотдела финского военного министерства ездил в Берлин, где пытался выяснить, какую позицию займет Германия в случае военного столкновения между Советским Союзом и Финляндией. Он возвратился оттуда очень разочарованным».

Выяснилось, что руководство нацистской Германии посоветовало финнам удовлетворить советские требования.

В ноябре 1939 года второй человек в Третьем рейхе Герман Геринг посоветовал министру иностранных дел Финляндии передать СССР военно-морскую базу и предупредил, что в случае начала войны между Советским Союзом и Финляндией нацисты не станут поддерживать финнов.

И когда советскому руководству окончательно стало ясно, что финны не пойдут на уступки, предлагаемые СССР, — в ход пошли пушки.

Операция по плану

10 октября 1939 года нарком обороны маршал Ворошилов подписал указ о подготовке операции против Финляндии. А позже Сталин, выступая на совещании начальствующего состава по сбору опыта боевых действий, сказал: «Мы знаем из истории нашей армии, нашей страны, что Финляндия завоевывалась четыре раза… Мы попытались ее пятый раз потрясти».

До начала войны, 17 октября 1939 года, полпред в Швеции Александра Коллонтай попросила Молотова о встрече в Москве. Она предупреждала:

«В Москве не представляют себе, что повлечет за собой вооруженный конфликт с Финляндией. Все прогрессивные силы Европы, не одни только скандинавские страны, будут на стороне Финляндии».

Раздраженный предупреждением Молотов ответил:

ЦИТАТА

ВЯЧЕСЛАВ МОЛОТОВ:

«Это вы капиталистов Англии и Франции величаете прогрессивными силами?.. Договориться с финнами нет никакой возможности. Нам ничего не остается, как заставить их принять наши разумные и скромные предложения, которые они упрямо и безрассудно отвергают. Наши войска через три дня будут в Гельсингфорсе, и там упрямые финны вынуждены будут подписать договор, который они отвергают».

В июле 1939 года Сталину был представлен план удара по Финляндии. Но тому не понравилось, что на выполнение спецоперации командующий Ленинградским военным округом командарм 2 ранга Кирилл Мерецков просил две недели. Поэтому 29 октября 1939 года военный совет округа представил вождю уточненный план по разгрому финских войск,

по которому предполагалось, что финны не окажут серьезного сопротивления, а финские рабочие с радостью встретят Красную армию.

При этом начальство военного штаба предложило отложить начало военных действий на несколько месяцев, чтобы успеть подготовиться получше к наступлению, перебросив к финской границе дополнительные соединения и вооружение.

Сталин ответил отказом, сказав, что на захват такой маленькой страны, как Финляндия, нет необходимости закладывать несколько месяцев.

«Отнимали не раз вашу родину»

Меньше месяца спустя, 26 ноября 1939 года в 15 часов 45 минут, информагентство ТАСС сообщило: «Финская артиллерия обстреляла советскую пограничную заставу на Карельском перешейке у деревни Майнила. Четыре красноармейца убиты, девять ранены».

Странно, но нигде и никогда не были названы имена убитых и раненых. Тем временем финские пограничники зафиксировали обстрелы с территории СССР. Некоторые свидетельства говорят о том, что перестрелку на границе устроил начальник НКВД по Ленинградской области комиссар госбезопасности 2 ранга Сергей Гогнидзе. После зимней войны он был награжден орденом Красного Знамени, а в 1953 году его расстреляли вместе с Берией.

Продвижение советской артиллерии к месту боев. Фото: ИТАР-ТАСС

После начала боевых действий Договор о ненападении между Финляндией и СССР тут же был разорван. 29 ноября 1939 года войска Ленинградского военного округа перешли финскую границу с песней, которая была заранее написана специально для этого случая композиторами Дмитрием и Даниилом Покрассами и поэтом Анатолием Д’Актилем. Военные наступали под слова:

«Отнимали не раз вашу родину, мы приходим ее возвратить».

30 ноября советская авиация уже бомбила Хельсинки. Советской армии была поставлена задача,

которая заключалась в полном разгроме финских войск, освобождении финского народа от гнета помещиков и капиталистов и скорый выход на границу с Норвегией и Швецией с захватом всей территории страны.

В те дни советская пресса сообщала о создании «народного правительства» Финляндии во главе со ставленником из Москвы Отто Куусиненом, который больше 15 лет проработал в аппарате Коминтерна.

1 декабря финское «народное правительство» привезли из Ленинграда в занятый советскими войсками приграничный поселок Терийоки (сейчас Зеленогорск). Там на заседании финские коммунисты призвали финский народ встретить Красную армию как освободительную.

2 декабря Куусинен вернулся в Москву, где его принял Сталин. Молотов подписал с ним договор о взаимопомощи и дружбе с передачей СССР всех требуемых финских земель и «конфиденциальным протоколом», в котором говорилось: «Установлено, что СССР имеет право держать на арендованной у Финляндии территории полуострова Ханко и примыкающих островов до пятнадцати тысяч человек наземных и воздушных вооруженных сил».

Москва, 2 декабря 1939 года. Молотов подписывает Договор о взаимной помощи и дружбы между СССР и Финляндской Демократической Республикой. Крайний справа — Отто Куусинен. Фото: Википедия

После советского вторжения в Финляндию Молотов обратился в Лигу Наций с заявлением, что СССР не воюет с Финляндией, а находится в мирных отношениях с Демократической Финляндской Республикой, с которой Советский Союз заключил договор о взаимопомощи и дружбе.

Тогда Лига Наций пригласила советских дипломатов в Женеву для разбора инцидента, с которого началась война, но Кремль не согласился.

14 декабря СССР исключили из Лиги Наций как агрессора, а премьер-министр Франции Даладье отозвал посла из Москвы и предоставил Финляндии оружие (впоследствии военную помощь Финляндии поставили многие другие страны).

Реакция остальных европейских стран была осторожной, они не стали отправлять свои войска на помощь финнам, поскольку их главным противником тогда был Гитлер, который был бы только рад военной конфронтации между Европой и Советским Союзом.

Проволочные заграждения на линии Манергейма. Фото: фотохроника ТАСС

Линия Маннергейма

Численность советской армии составляла почти один млн человек, финских войск — втрое меньше. Но Красной армии пришлось вести жестокие, кровопролитные бои с хорошо подготовленным и мотивированным противником.

Оборону финнам обеспечила система долговременных оборонительных сооружений, которая была создана на Карельском перешейке в 1920-е годы по инициативе барона, генерал-лейтенанта царской армии и фельдмаршала Карла Густава Маннергейма. В 1938–1939 годах она была модернизирована.

Некоторые историки считают неприступную «линию Маннергейма» мифом и продуктом пропаганды. Таковой ее считал и командующий Ленинградским военным округом Кирилл Мерецков. Но советские танки подрывались на минах и долго не могли прорвать финские укрепления, а советские пушки не всегда могли пробить многочисленные бетонные доты. Кроме того, советские солдаты часто попадали в окружение, неся огромные потери.

Дни наши сочтены

В рассекреченных документах Красной армии говорилось о серьезных недостатках в состоянии советских вооруженных сил: «…слабый профессионализм командных кадров — выдвиженцев времен Гражданской войны, дремучий уровень рабоче-крестьянских бойцов, коррупцию, воровство и пьянство в армейских частях, нарастающую враждебность красноармейцев к бессмысленно жестоким армейским порядкам, слабую техническую подготовленность сухопутных и авиачастей…»

Также плохо работали штабы, терялись в боевой обстановке, не знали ситуации на фронтах.

Треть красноармейцев была вовсе не обучена, а большинство солдат имело в пользовании лишь винтовки, когда финские войска, подготовленные к ближнему бою, были вооружены автоматами и минометами.

Финский лыжный батальон рядом с захваченным советским танком. Фото: ASSOCIATED PRESS

Кроме того, выяснилось, что руководители Красной армии не знают не только данных о противнике, но и о количестве своих солдат и командиров. Также никто в советской армии не мог сообщить точное количество убитых, раненых и остающихся в строю бойцов, а также количество солдат, попавших в плен.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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