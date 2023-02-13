Стили модерн и гранж – два главных тренда в макияже 2023 года: как их соединить в одном мейкапе

Не будет преувеличением сказать, что 60-е годы были прекрасной эпохой 20-го века в том отношении, что тогда царила аура художественности и классической красоты. Стоит хотя бы вспомнить сорочки в горошек, классические костюмы с юбками, обтягивающие платья.

Каждый сезон влияние 60-х годов появляется в мире моды. Это относится и к тенденциям макияжа. Если вспомнить, в то время были модны огромные глаза со стрелками, объемными ресницами, что придавало взгляду неповторимый шик. Это относится и к 90-м годам, когда была модна эстетика гранжа. Тогда тоже было принято выделять глаза, благодаря чему образ мог получиться не только смелым, но и подчас очень вызывающим.

Если вы хотите выглядеть немного в ретро-стиле, но не можете выбрать между 60-ми и 90-ми годами, можно попробовать соединить в одном мейкапе стиль модерн и гранж. Это позволит получить современную эстетику.

Острые, как ножи, стрелки

В 60-х годах была модна чувственная красота. Это нашло отражение в кошачьих глазах, которые пытались изобразить с помощью острых стрелок, напоминающих ножи или крылья. Сегодня для этого используются пудровые и гелевые подводки, которые являются отличным инструментом для создания четких линий. Затем применяется кисточка, ватный тампон или попросту палец, если под рукой нет подходящих инструментов, чтобы сделать аккуратную растушевку, интенсивность которой может быть настолько максимальной, насколько вы захотите.

Современный модно-гранжевый образ можно создать с помощью карандаша, нарисовав им толстую линию крыльев вдоль верхней и нижней линии роста волос. Затем карандашом нужно перейти на внешний уголок верхнего века, чтобы сделать линию более четкой.

Во внешнем уголке глаза рисуется довольно массивная стрелка, которая напоминает нож. Для того чтобы сделать линии менее четкими, нужно воспользоваться ватной палочкой или аппликатором. Нижнее веко в области роста ресниц необходимо подчеркивать максимально близко к самому глазу, чтобы черная подводка, выполненная карандашом, не превратилась в темные круги под глазами. Если вы обладаете навыками созданием мейкапа, можно заменить карандаш тенями для век, чтобы создать дымчатый эффект.

Графическая подводка

Нет никаких сомнений в привлекательности “кошачьих глаз”, но на дворе 2023 год, поэтому необходимо немного модернизировать стиль гранж, выбирая цвета, порой отличные от черного или коричневого. Это может быть неоново-зеленый или синий.

Можно изобразить стрелки, сделав их незаполненными цветом, соблюдая симметрию и баланс, а также используя яркие тени. Можно воспользоваться жидкими гелевыми или кремовыми подводками, нанося их хорошей кисточкой. Отлично справится с этой задачей и маркерная подводка, чтобы сделать кончики стрелок максимально четкими. Работая над формой стрелки, всегда держите зеркало на уровне глаз, добавляя цвета. Возможности при создании такого мейкапа безграничны. Не забудьте прорисовать межресничное пространство, выведя стрелки еще и на внутренний уголок глаза.

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Совмещайте с тенями

После того как на веки будет нанесен консилер или праймер, следует нанести тени телесного цвета, который максимально приближен к тону вашей кожи. Эти тени будут использоваться в качестве основы. Затем наступает черед темно-коричневых теней, которые наносятся на область выше складки.

Затем нужно нанести тонкий слой консилера, который на несколько тонов светлее вашего тона кожи. Это позволит сгладить цвет коричневых теней и подчеркнуть складку.

С помощью кисти нужно нанести консилер на кончики бровей и распределить его. Затем нанесите белый оттенок поверх консилера, чтобы усилить контраст. Если приходится работать с опущенным веком, нужно игнорировать естественную складку, создав ее визуальный эффект.

Для этого следует подняться вверх к глазнице, нанеся тени под надбровной костью и немного выше верхней части глазницы. Теперь нужно наметить центр, начало и конец дуги тремя точками с помощью палочки для теней. Линии соединяются между собой для формирования дуги, которая будет напоминать естественный изгиб века.

Большие ресницы

Для того чтобы создать театральный образ, можно воспользоваться накладными ресницами. Если они наращенные, на них наносится очень много туши. На веки следует нанести гелевую подводку с помощью веерной кисти.

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Для создания дополнительного объема нужно нанести тушь еще и на нижние ресницы. Если два слоя туши не способны сделать ресницы такими объемными, как вам хочется, нужно добавить дополнительные пучки сверху и снизу.

Для того чтобы больше раскрыть глаза, можно воспользоваться знаменитым приемом с белым карандашом, который наносится на нижнюю слизистую. Гранжевая эстетика в данном случае подчеркивается с помощью жидкой подводки для глаз, которой нужно будет нарисовать дополнительные ресницы вдоль нижней линии их роста.

Пастельные тени

С помощью игривых холодных оттенков теней для век можно удачно сочетать стиль модерн с гранжем. При этом тени могут быть глянцевыми, перламутровыми или матовыми. Сначала на область вокруг глаз наносится праймер, чтобы тени выглядели эффектнее. Затем используются тени пастельных оттенков, которые следует нанести на верхнее веко. Можно воспользоваться несколькими оттенками, чтобы получить эффект градиента.

Выбирая цвет косметики, вы можете обратить внимание на сиреневый, лавандовый и сливовый – идеальное трио, которое хорошо впишется в тренд. Начните с самого светлого оттенка, который наносится на все веко. Затем используйте оттенок среднего тона и завершите самым темным оттенком, который должен лечь на внешний уголок глаз.

Нанесите блестки

Использование блесток – отличный способ сделать ваш образ ослепительным. Самым простым способом будет использование блестящей туши. Но для придания дополнительного праздничного оттенка можно приклеить стразы поверх матовых век, что создаст неповторимый эффект кошачьих глаз.

Карандаш для губ и блеск для губ

Для того чтобы найти удачный баланс между дерзостью и женственностью, рекомендуется использовать насыщенные ягодные, дымные или сливовые оттенки, которые могут быть представлены матовыми или кремовыми помадами. Прежде чем наносить помаду, нужно придать форму губам с помощью карандаша, который должен быть немного темнее оттенка помады.