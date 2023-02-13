Ботинки-казаки и расклешенные брюки: стилист Влад Лисовец о возвращении этой весной к моде 70-х

Влад Лисовец убежден в том, что многие ретротренды вскоре вновь станут актуальными. Например, уже этой весной мы увидим, как в моду опять войдут расклешенные брюки или обувь в ковбойском стиле. Вот какие образы лучше всего создавать, по мнению стилиста.

Назад в семидесятые

Лисовец рекомендует вдохновляться эстетикой семидесятых годов прошлого века. Здесь есть что-то от хиппи, от стиля бохо.

Присутствует легкость, непринужденность, поскольку нет излишне облегающих нарядов, которые могут сковывать движения.

В моду опять возвращаются рубашки и блузы с рюшами, юбки с воланами и оборками. Такие изделия можно и нужно сочетать с подходящей обувью. Хороший вариант, по мнению стилиста – это ботинки-казаки на невысоком и относительно широком каблуке. Преимущество подобной обуви в ее удобстве и устойчивости.

Если говорить о цветовой гамме, то в моду входит малиновый оттенок и бордо. Также можно вдохновляться другими цветами, которые присущи эстетике семидесятых. Речь идет о верблюжьем, оливковом, фисташковом и т. д.

Чтобы образ получился гармоничным и завершенным, следует поработать над укладкой. Например, подкрутить челку, чтобы появились игривые завитки. Если образ получится смелым и дерзким, то будет даже лучше.