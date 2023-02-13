 

Мнение: Разоблачители разоблачают разоблачителя

13.02.2023, 20:10, Разное
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Известному IT-бизнесмену Павлу Врублевскому следствие вменило новые обвинения — и к ним вопросов больше, чем к старым.

9 февраля Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста известному IT-бизнесмену, владельцу компании ChronoPay Павлу Врублевскому на один месяц, до 11 марта — годовщины его ареста.

Первоначально Врублевского обвиняли в крупном интернет-мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, IT-бизнесмен, занимая также пост гендиректора ООО «Хронопэй Восток», создал преступную группу с целью хищения денег с кредитных карт. Заключив договор об информационном и технологическом взаимодействии с банком «Уралсиб» и Промсвязьбанком, Врублевский якобы получил доступ к операциям, которые проводили владельцы карт, эмитированных кредитными учреждениями.

9 февраля в ходе судебного заседания в Мещанском суде было рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД, подполковника юстиции Дениса Карсаева о продлении срока ареста Врублевского. На том же заседании выяснилось, что 1 февраля 2023 года в отношении бизнесмена было возбуждено еще одно уголовное дело, на сей раз по статьям 174 и 187 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и «Неправомерный оборот средств платежей»).

При аналогичной фабуле это уголовное дело выделено в отдельное производство. А расследование первого уголовного дела завершено и Врублевский, как и трое других фигурантов, приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Врублевский считает, что его нынешнее уголовное преследование связано с тем, что в 2016 году он стал ключевым свидетелем по уголовному делу в отношении полковника ФСБ Сергея Михайлова, бывшего замглавы Центра информационной безопасности ФСБ (ЦИБ), который занимается расследованиями преступлений в интернете.

С 2010 года Врублевский не раз публично обвинял Михайлова и других офицеров ЦИБ в государственной измене и работе на спецслужбы западных стран. В феврале 2019 года Московский окружной военный суд подтвердил, что подозрения Врублевского были небеспочвенны. Полковника ФСБ Сергея Михайлова лишили офицерского звания, ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. За измену.

По мнению Врублевского, нынешнее его уголовное преследование — это якобы месть остающихся на свободе «спящих агентов ЦРУ» за приговор в отношении полковника ФСБ Сергея Михайлова.

Подробности

Почему все-таки в отношении Павла Врублвеского возбудили еще одно уголовное дело? При этом, по той же фабуле, что и первое дело?

Подозреваю, что в рамках первого уголовного дела тянуть время уже не получится. Передать дело в суд следствие не успевает. И 11 марта Врублевского пришлось бы освободить из СИЗО. Потому что истекает максимальный срок содержания в СИЗО по хадотайству, согласованному с руководством управления. Конечно, можно держать в тюрьме и дольше, но по согласованию если не с министром МВД, то хотя бы с его замами. И похоже, что у кукловодов уголовного дела в отношении Врублевского нет рычагов воздействия на министра или его замов. Вот и возбудили второе дело.

Фотография Павла Врублевского отсюда

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Источник: Ирек Муртазин


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