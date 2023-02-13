Мнение: Ущербная демократия в США, отношение американцев к Израилю и мафия на Тайване

1. Авторы британского Экономист поместили Соединённые Штаты в категорию «ущербных демократий». То ли это какая-то диверсия, то ли дела в США и вправду настолько плохи, что деградацию американской демократии более не могут отрицать даже ближайшие союзники американцев (ссылка):



The Economist выкатил очередной индекс глобальной демократии. За последние годы в мире сильно вырос список стран, которые они причисляют к “гибридным” или “авторитарным” режимам.

В рейтинге демократий понизили позиции России, Китая, Украины и многих других стран. Но особенно значимым стал укол в адрес Вашингтона. США опустили на 30-е место – и поместили в список “ущербных демократий”. Причиной стал усиливающийся политический раскол в США.

При этом Британия в рейтинге подросла. Хоть она пережила премьерскую чехарду – с назначением сразу двух не избранных населением премьеров. И консерваторы продолжают держаться за власть с рейтингом в 20% – всячески оттягивая проведение новых выборов, на которых разгромно проиграют. Но понижать индекс британской демократии ради такой “мелочи” не стали.

Для США же падение во всевозможных индексах – демократии, свободы прессы или развития общества – уже дело привычное. В рейтингах ООН Америку так и вовсе помещают на уровень развивающихся стран – из-за высокого неравенства и большой доли бедного населения.

Такая негативная оценка происходящего в США стала особенно выраженной после прихода Трампа к власти. Возвращение республиканцев в Белый дом в 2024 году наверняка приведёт к дальнейшему падению США в рейтингах – особенно если проведут обещанные реформы, ограничивая расово-гендерную повестку в образовании и устраивая чистки в рядах вашингтонской бюрократии.

И США тогда уже могут и вовсе отказаться признавать демократией – поместив в ряд “гибридных режимов”. Впрочем, это грозит окончательно дискредитировать такие рейтинги, обычно используемые как инструмент мягкой силы во внешней политике. Но теперь – на фоне раскола на самом Западе – они уже превращаются в элемент внутриполитических баталий.

Если так пойдёт дальше, рейтинг потеряет смысл. Сейчас он отражает главным образом отношения стран с США — друзей ставят повыше, врагов пониже. Но если сами США упадут в рейтинге, как же его тогда читать?

2. Их нравы. Согласно исследованию Антидиффамационной лиги (американская еврейская организация), 40% американцев считают, что Израиль поступает с палестинцами так же, как нацисты поступали с евреями (ссылка).

С точки зрения АДЛ и Американского Еврейского комитета, подобное отношение к проблеме – это проявление антисемитизма. То есть критика конкретно израильского государства связана, по мнению еврейских организаций, с негативным отношением к евреям, хотя евреи проживают не только в Израиле.



При таком подходе получается, что 40% американцев являются антисемитами. Удивительно, почему так, ведь много лет Израиль выступал как главный союзник США на Ближнем Востоке: этот образ поддерживали и американские власти, и израильские.

3. Россияне мало что знают о жизни на Тайване. Для кого-то это просто более богатая версия капиталистического Китая, а для кого-то – что-то вроде Сингапура, который наши западники почему-то любят ставить в пример России. Однако некоторые реалии жизни на Тайване вызывают недоумение. По ссылке обсуждается видео, на котором местная всесильная мафия наказывает безответного дальнобойщика (ссылка):

Очень наглядная история про демократию. Итак, страна, в которой восхваляют американцев и их образ жизни, где много говорят про отсутствие коррупции и свободу прессы, а еще про свободу личности и, конечно, бизнеса.

Водитель грузовика, осмелившийся не пропустить в повороте один из двух Mercedes триады – местной мафии, которая здесь контролирует абсолютно все – получил урок жизни от трех головорезов.

На видео можно насладиться процессом перевоспитания водилы в деталях, включающих дорожный инцидент, блокировку грузовика, прибытие команды воспитателей и даже обмен купюрами между затейниками.

Интересно, что водитель не стал защищаться, не вызывал полицию и даже не пытался сбежать – потому что триада найдет и покарает.

В комментах к этому видео на Реддит люди подробно рассказывают, что такое мафия на Тайване – это адище какое-то, никакие 90-е в России с этим не сравнятся. Под мафией там живут абсолютно все, ей платят тоже абсолютно все, а выстроили эту систему американцы, которые теперь говорят, что будут защищать ее всеми силами своего оружия, в том числе ядерного.

«Чжуляньбан» — хорошо законспирированная, структурированная, жестокая преступная организация, имеющая прочные связи как с местными политиками, так и с воротилами мирового наркобизнеса. Насчитывает более 30 000 бойцов. В переводе с китайского ее название означает «Бамбуковый союз».

В начале XXI века «Бамбуковый союз» смело перешагнул границы Тайваня и начал действовать на Азиатском континенте, в странах Тихого океана, а также в Европе, Северной и Южной Америке. Основными направлениями деятельности группировки стал, помимо похищений бизнесменов, игорный бизнес – более двухсот казино по всему миру находятся под крышей «бамбуковцев».

Есть специальное подразделение – оно выполняет заказные убийства. Только за последние два года они отправили на тот свет более полусотни заказанных политиков, журналистов, бизнесменов в Азии.

Успеху деятельности тайваньских триад способствует тот факт, что коррумпированные власти страны не только не борются с мафиозной структурой, а всячески поддерживают ее, получая при этом солидные откаты. Ну и американцы тоже в доле, тут без вопросов.

Ну и про отношение к полиции:

Представители тайваньской мафии ворвались в столичный ресторан G House Taipei и разбросали примерно тысячу тараканов в банкетном зале, где гуляли высокопоставленные сотрудники полиции. По предварительным данным, владелец заведения задолжал преступной группировке деньги. Об этом пишет Taiwan News. Taipei Times сообщает, что двое подозреваемых разбрасывали насекомых, еще двое — следили за обстановкой, последний был водителем.

Присутствие в ресторане полицейского руководства во время преступления следователи считают совпадением.

Как же можно отдавать такую прекрасную страну в лапы коммунистического Китая.