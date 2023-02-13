Мнение: Границы в конфликте

Давайте вместе историю из последнего письма разбирать.

Не то чтобы она очень важная или очень интересная, но при самостоятельном разборе стали очевидны принципиальные ваши ошибки.

Самая главная ошибка: вы не можете увидеть границы автора, потому что то и дело путаете локус.

Например, вы пишете: “Он не делал необходимых шагов и дождался ее паровоза”.

“Он не делал необходимых шагов” – про локус автора. Его долг по шагам – это векторы косяков.

Но следствием его векторов косяков у вас почему-то становятся сливы героини. “Ее паровоз” – это описание плохого локуса героини, а не автора.

Это все равно, как если бы вы написали: “Он задолжал ей денег, поэтому она стала вести себя как транжира”.

Нет связи между его долгом и ее транжирством. Транжирство ее не делает его долг ни больше, ни меньше, его долг – это его косяк перед ней. А ее транжирство – это ее косяк перед собой, то есть слив.

Если вы умеете считать, то увидите, что его косяк перед ней и ее косяк перед собой увеличивают ее ущерб, но он отвечает только за свой косяк, а не за весь ее ущерб.

И вы часто делаете такую ошибку.

Когда вы пишете про слив авторов, вы часто упоминаете жестокость героев.

У вас получается, что ответственность за слив автора лежит на герое, или что вина за жестокость героев лежит на авторах.

Автор отвечает за свой слив, а за жестокость, то есть за косяки героя отвечает сам герой.

Если вы не научитесь видеть отдельно поле автора, то есть действия автора, за которые он отвечает, и отдельно поле героев, их действия, за которые они отвечают, вы не сможете разделить ответственность авторов и героев. У вас все будет в кучу, все во всем виноваты и никто ни в чем не виноват, а главное – не понятно, что и кому делать.

Разбираю, для примера, ситуацию в последнем письме, так, как вы должны были ее разобрать. Но разберу не полностью, оставлю некоторые моменты вам.

Автор познакомился с девушкой. Она дала ему свои контакты и он написал ей, чтобы попросить о помощи. Учитывая гендерную фору девушки, это не шаг. Это его предложение сделать шаг к нему.

Она охотно откликнулась, сделала шаг и потом еще один шаг, предложив ему жить вместе.

Перевес шагов был на стороне девушки, она ждала от него шагов, романтических или хотя бы дружеских, но автору было удобно рассматривать ситуацию как взаимовыгодное соседство, где никто ничего никому не должен. И даже как случайное соседство, как если бы они вдруг оказались в одной комнате в отеле, сняв по койке.

Это неэкологичный шланг с его стороны и векторы косяков.

Почему так получилось? Какие настройки его подвели и почему?

И дальше вот что.

Если бы СЗ автора выросла бы, благодаря чему-то еще, неэкологичный шланг мог бы стать экологичным, а потом даже крючком. Опишите, почему и как это могло бы произойти.

Но произошло обратное.

СЗ автора не стала расти, стало расти раздражение девушки. Почему?

СЗ автора от раздражения не падала, СЗ вообще от косяков падает не сразу, не всегда и только опосредованно. Благодаря этому, они какое-то время более-менее нормально жили вместе. Однако девушка была недовольна тем, что она перевложилась и подставилась. Ошибка автора, что он считал своими ответными вложениями дела по хозяйству и помощь с котом, но девушка воспринимала это не как вложения, а как использование того, что она ему предоставила.

Почему так различалась их картина поля?

Как все почти перевложившиеся девушка пыталась “поставить его на место”, “сдернуть с пьедестала”, на что он давал ей вежливый, но жесткий отпор.

В конце концов он подставил ее в ситуации с начальницей, поступив хоть и не нарочно, но небрежно и даже грубо. А ситуация с подругой ее окончательно разгневала.

И вот что интересно с ее гневом. Если бы поступок автора с подругой был в границах, гнев девушки вырастил бы его СЗ. Но так как это был его вектор косяка + вектор слива, СЗ его уменьшилась. В чем был вектор косяка и в чем был вектор слива, кто понимает? В каком случае предложение автора подруге было бы в границах?

По какой причине сейчас качает автора?

Что ему нужно сделать, чтобы вернуть устойчивость?

Что ему нужно сделать для экологичного выхода из конфликта?