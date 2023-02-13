Не родила детей, похоронила мужей и осталась одна: трагедии личной жизни Татьяны Тарасовой

Сегодня, 13 февраля, Татьяна Тарасова отмечает 76-й день рождения. За годы своей спортивной карьеры тренер внесла неоценимый вклад в развитие фигурного катания, добилась больших высот в профессии и воспитала немало чемпионов. А вот в личная жизнь Татьяны Анатольевны была скорее драматичной, чем удачной…

Не секрет, что почти вся жизнь Татьяны Тарасовой прошла на ледовой арене. При таком насыщенном графике работы времени на личную жизнь у тренера практически не оставалось. Тем не менее она трижды связывала себя узами брака.

Первым избранником спортсменки стал актер

Алексей Самойлов – сын знаменитого артиста Евгения Самойлова. Влюбленные встретились в студенческие годы и стремительно поженились, но союз продлился недолго. Через пару лет совместной жизни супруги расстались, сохранив дружеские отношения.

Вторым влюбленным Татьяны Тарасовой стал легкоатлет Василий Хоменков. Спортсмены познакомились еще в юности, но лишь спустя годы стали мужем и женой. Ходили слухи, якобы Тарасова увела Хоменкова у беременной супруги. Брак просуществовал шесть лет и закончился трагически. В 1976 году Василий наложил на себя руки.

Говорят, незадолго до этого пара серьезно поссорилась. О случившемся фигуристка предпочитает не вспоминать.

Несмотря на драматичное прошлое, Татьяна Тарасова наладила личную жизнь и обрела счастье в новом браке. Третьим мужем и главной любовью фигуристки стал пианист Владимир Крайнев. Тренер называла встречу с музыкантом судьбой. Супруги прожили вместе большее 30 лет и во всем поддерживали друг друга, пока их не разлучила смерть. В 2011 году Крайнева не стало.

Похоронив любимого мужа, Татьяна Анатольевна осталась одна. Фигуристка мечтала стать мамой, но ни в одном браке так и не родила наследников. По словам Тарасовой, ее бездетность связана с тем, что она была увлечена работой и почти не занималась вопросом пополнения. К счастью, тренер всю жизнь провела в окружении юных спортсменов, которые буквально заменили ей детей.