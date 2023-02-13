 

Мнение: О подготовке новых непростых решений… Последний парад наступает?

13.02.2023, 19:45, Разное
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Быть может, и «самых непростых»…

Такое чувство не просто витает в воздухе. Оно крепнет и поддерживается усилиями самых надёжных и верных. Тех, кого ни в чём точно не заподозришь. И если даже уже они начинают

То это уже ничем иным, кроме подготовки общественного мнения, считать сложно.

Так к чему же его начали усиленно готовить?

Вот, к примеру, идеолог, вития и несомненный «турбопатриот» Александр Проханов, главред газеты «Завтра», говорит: «Россия как имперское государство может переживать катастрофу, может терять территории, превращаться в ничто, в точку. Но из этой точки вновь начинается рост, увеличивается пространство, расширяются границы, и опять расцветает великое Государство Российское…».

Мысль, конечно, интересная. Но так ли готовят #население к «неизбежной победе»?

Или вот, скажем, Леонид Решетников, генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ(в отставке), бывший глава информационно-аналитического управления СВР, а ныне – член научного совета при Совете безопасности и Общественного совета при Министерстве обороны. То есть, человек приближенный и осведомленный, при этом не какой-нибудь «либерал». И вот его неожиданная констатация с явным оттенком горечи и гнева на устах: «Первый этап [СВО] вышел неудачный. Полагаю, что просчёты были по большей части политические, хотя и военные тоже: недооценка противника, неправильное понимание настроений и функционирования этой территории… Тут были, скорее всего, неоправданные надежды и планы».

И это уже больше похоже на поиск ответственных лиц – как в военном руководстве, так и – возможно, в первую очередь – в политическом. Тоже ведь не в канун победы начинаются такие поиски…

Так к чему же готовят Россию?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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