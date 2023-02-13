Мнение: Консультация с психологом онлайн

Психологические консультации через интернет – это просто! Вы общаетесь с квалифицированным и опытным психологом не выходя из дома, по видеосвязи – Телеграму или Скайпу.

Люди обращаются ко мне, чтобы понять самих себя и свое поведение, разобраться в том, что мешает им жить. Я не ставлю диагнозов – я разговариваю со ЗДОРОВЫМИ людьми.

Обращайтесь, если у вас есть какие-то психологические проблемы – в любви, в воспитании ребенка, в общении с родителями, в том, как пережить текущую ситуацию, как справиться с депрессией или апатией, как заставить себя заниматься и находить перспективы. Обращайтесь, если вам просто “тошно жить”. Пишите сюда в личку или на мой адрес [email protected], звоните по телефону и пишите в Вацап +7915-823-13-25.

Мой опыт – 30 лет интенсивной психологической работы, в самых разных местах и ситуациях, с самыми разными людьми. Вместе мы найдем выход.