 

«Яндекс» запускает сервис поиска по персональным данным

13.02.2023, 19:33, Разное
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Компания «Яндекс» в марте запустит новый сервис поиска по персональным данным граждан. В сервисе будет объединена личная информация россиян из десятков ведомств и компаний.

В пресс-службе обещают, что поиск будет многофункциональным и «умным» – можно будет.

– Сервис позволит производить поиск по любым фотографиям, номерам и реквизитам любых документов, когда-либо выданных на территории страны. Так же, как поиск «Яндекса», он будет абсолютно бесплатным для обыкновенных пользователей, а для организаций мы готовим гибкие тарифные планы. Служба полагается на кластер вычислительных мощностей, базируемый в Калифорнии, США, – говорится в пресс-релизе.

Для работы с системой будет достаточно выбрать в качестве исходной точки любой элемент персональных данных. Затем перед пользователем отрисуется «дерево», позволяющее изучить все связанные материалы социального графа, скачать фотографии, сканы документов, личную переписку и публикации в соцсетях. В апреле в экспериментальном режиме заработает функция «Подписаться на уведомления», позволяющая быстро узнавать о событиях и планах объекта интереса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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