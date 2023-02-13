 

И кому тут хуже? – Личное мнение

13.02.2023, 19:25, Разное
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Скажу сразу, что понятно то, что ничего не понятно — разведётся Меган Фокс или нет.

Да, отписалась от мужика. Да, удалилась потом из Интернета. Что это — признаки измены мужа с его гитаристкой или нет?


Фото: Трансформеры.

Да и плевать, если честно. Вопрос в другом.

Есть те, кому всё-таки нравится Моника Белуччи. Но есть и те, кто смеётся над её габаритами.

Но Меган Фокс нравится всем.

А чего, разве не так? И красивая, и богатая. Мечта любого мужчины, как я считаю.

Но если муж изменил ей, то это его проблемы. Почему Меган Фокс так бурно реагирует, я не знаю. Сам ведь себе сделал хуже.

А у Меган найдутся желающие. Очередь выстроится. По большому счёту, шансов у неё больше, чем у Эмили Ратаковски.

К чему это я? Ах, да: не берите пример с Меган. Берите пример с Ратаковски. Муж изменил? Так кому от этого хуже — ему!

Только с таким подходом и будешь счастливой. Пожалеть глупенького и пойти дальше жить счастливо.

Что у вас с самооценкой? Рыдали, небось, что никому теперь не нужны?

Источник: Лена Миро


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