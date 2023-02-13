«Четвёртый за восемь дней» — США сбили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон

Американские военные сбили очередной неопознанный летающий объект, теперь — над озером Гурон, пишет CBS News. Как заявили официальные лица США, в отличие от китайского разведывательного аэростата, последние три сбитых объекта были гораздо меньших размеров.

Добрый вечер! И спасибо, что к нам подключились. Это вновь произошло: сегодня американские военные самолёты сбили очередной воздушный объект. Произошло это на фоне критики, звучащей со стороны обеих партий из-за отсутствия подробностей об этих инцидентах. Последний объект был сбит над озером Гурон. Случилось это после аналогичных случаев над канадской территорией Юкон, у побережья Аляски и у берегов Южной и Северной Каролины.

В своём твите конгрессвумен Элисса Слоткин из штата Мичиган заявила, что этот объект был сбит пилотами ВВС США и Национальной гвардии. Подробности нам сообщит корреспондент CBS News Скайлер Генри, который находится сейчас у Белого дома, где официальные лица высказывают свою реакцию на происходящее. Скайлер, добрый вечер!

СКАЙЛЕР ГЕНРИ, корреспондент CBS News: Добрый вечер, Джерика. Четыре сбитых объекта за восемь дней. Этот инцидент стал последним в череде ответных мер на эти неопознанные объекты, летевшие над Северной Америкой на большой высоте.

Официальные лица с обеих сторон (США и Канады. — ИноТВ) требуют новых подробностей, в то время как другие официальные лица заявляют, что эти объекты были меньших размеров и даже близко не походили на китайский разведывательный аэростат, который был сбит ранее в этом месяце.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заострил внимание на своём решении сбить неопознанный объект, летевший над Юконом в субботу.

ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: Он представлял обоснованную угрозу для гражданских самолётов, поэтому я отдал приказ его сбить.

Силы США и Канады занимаются сейчас сбором обломков. Они собирают несколько объектов, которые были сбиты американскими истребителями. США в пятницу сбили над Аляской воздушный объект размером с небольшую машину. Он упал на морской лёд. И несколько команд всё ещё пытаются получить ответы на то, кому он принадлежал и что он собой представлял.

ДЖОН КИРБИ, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома: Основное беспокойство у президента вызвал вопрос о безопасности полётов на той высоте.

Законодатели, которые ранее в этом месяце критиковали выбранное Байденом время для того, чтобы сбить китайский разведывательный аэростат, заявили, что они, хотя и требуют подробностей касательно того, кто стоит за последним объектом, однако довольны нынешней реакцией.

МАЙК ТЁРНЕР, конгрессмен: Я бы предпочёл, чтобы они были воинственными, чем снисходительными.

ДЖОН ТЕСТЕР, сенатор: События последних двух недель или 10 дней были поистине безумными. И военным нужен план, чтобы не только установить, что там происходит, но и выявить сопутствующие опасности.

Официальные лица не теряют бдительности. Так, воздушное пространство над штатом Монтана было в субботу временно закрыто. Поводом для беспокойства стала аномалия на экранах радаров близ канадской границы. В настоящее время они говорят, что это был беспилотный объект, сбитый сейчас над озером Гурон.

СКАЙЛЕР ГЕНРИ: Теперь высокопоставленные чиновники администрации здесь, в Белом доме, говорят, что у них нет никаких указаний на то, что недавний беспилотный объект обладал разведывательным потенциалом. Однако они этого также не исключают. Кроме того, по их словам, этот объект не представлял никакой военной угрозы для земли. Джерика.

Хорошо. До сих пор остаётся множество вопросов. С нами на связи был Скайлер Генри, который находится этим вечером у Белого дома. Благодарю вас.

Дата публикации 13 февраля 2023 года.