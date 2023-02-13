 

«Живём в кошмаре» — в разрушенных турецких городах процветает мародёрство

13.02.2023, 19:09, Разное
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В Турции спасатели наконец добрались до удалённых районов, но слишком поздно: из-под завалов уже некого спасать, рассказывает France 2. Во многих городах появились мародёры, и правительство привлекло военных для сдерживания хаоса.

Едва слышный плач младенца, а потом — вздох облегчения. Семимесячного Хамзу, который провёл больше пяти дней под обломками, удалось спасти. Он очень ослаб, но жив, как и семилетняя Изра: её извлекли спустя 136 часов.

Среди руин города Антакья такие события вызывают радость. Этот мужчина из последних сил приветствует своих спасителей.

Надежда не умирает, в то время как число жертв в Турции продолжает расти. Во время землетрясений погибло свыше 30 тысяч человек. После катаклизма остались разрушенные дома, в которых жизнь внезапно остановилась.

Сюда наконец добрались спасатели, но для некоторых уже слишком поздно.

ЖИТЕЛЬ ТУРЦИИ: Я жду, когда спасатели достанут кое-кого из-под завалов. В первые дни после землетрясений мы знали, что она жива, но теперь её нет.

Спасателей иногда приходится долго ждать, и в таких районах жители порой чувствуют себя покинутыми. Там всё чаще встречаются случаи мародёрства. В этом магазине мобильных телефонов прохожие разбирают товары, в то время как один из мужчин просит их покинуть помещение.

ЖИТЕЛЬНИЦА ТУРЦИИ: Мы следим за домами и машинами, потому что много воруют. К сожалению, нечего говорить: мы подавлены, мы живём в кошмаре.

На этой видеозаписи торговцы набросились на мужчину, которого подозревают в воровстве. Его лицо в крови, но в конце концов ему удаётся сбежать.

Чтобы страна не погрузилась в хаос, власти используют военных. В 10 провинциях, затронутых землетрясением, объявлено чрезвычайное положение.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2023 года. 


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