 

Samsung будет использовать переработанный пластик в своих телефонах к 2050 году

13.02.2023, 19:00, Разное
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Компания Samsung объявила, что к 2050 году перейдет на использование переработанных пластмасс в своих телефонах. По данным информационного агентства Yonhap.

Пак Сунг Сан, вице-президент Samsung, сказал: “Хотя вам может быть интересно, как эти планы повлияют на окружающую среду, мы говорим о довольно значительном количестве [пластика], учитывая наш ассортимент продукции”. Некоторые части телефонов Samsung сделаны из переработанного пластика, это хорошо известно. Флагманский Galaxy S23 Ultra имеет 12 таких компонентов. Они сделаны из переработанных бутылок и рыболовных сетей. Коробка, в которой находится этот телефон, также сделана из переработанной бумаги. Samsung надеется отказаться от пластиковой упаковки в своих смартфонах к 2025 году.


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