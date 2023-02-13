 

Певец Shaman выступил в Херсонской области

13.02.2023, 18:55, Новости дня
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Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) в воскресенье дал благотворительный концерт в Геническе Херсонской области.

Во время исполнения песни «Встанем» зал поднялся и подпевал, видео этого момента появилось в Telegram-канале «Главное в Херсонской области».

Сам Шаман, который выступил в Херсонской области впервые, рассказал, что его тронуло, что зрители знают наизусть слова его песен.

«Выступая 13 и 14 января в Мариуполе и Луганске, я обещал жителям Донбасса вернуться и продолжаю свой тур по Новороссии. На нашей карте появилась еще одна точка – административный центр Херсонской области, уютный и мгновенно влюбляющий в себя Геническ», – написал исполнитель в Telegram.

 

Он поблагодарил жителей города за гостеприимство и пообещал вернуться еще.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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